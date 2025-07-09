- Büyüme
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
19 (29.68%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (70.31%)
En iyi işlem:
146.38 USD
En kötü işlem:
-153.41 USD
Brüt kâr:
2 126.70 USD (72 072 pips)
Brüt zarar:
-3 412.84 USD (111 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (621.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
621.29 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
63.80%
Maks. mevduat yükü:
7.51%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
37 (57.81%)
Satış işlemleri:
27 (42.19%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-20.10 USD
Ortalama kâr:
111.93 USD
Ortalama zarar:
-75.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 099.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 099.16 USD (14)
Aylık büyüme:
20.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 907.43 USD
Maksimum:
1 907.43 USD (38.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.15% (1 907.43 USD)
Varlığa göre:
5.44% (264.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +146.38 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +621.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 099.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $50.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $50.000
Start Trade : July 7, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
İnceleme yok
