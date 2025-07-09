SinyallerBölümler
Auto Assist AK by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist AK by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
19 (29.68%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (70.31%)
En iyi işlem:
146.38 USD
En kötü işlem:
-153.41 USD
Brüt kâr:
2 126.70 USD (72 072 pips)
Brüt zarar:
-3 412.84 USD (111 652 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (621.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
621.29 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.19
Alım-satım etkinliği:
63.80%
Maks. mevduat yükü:
7.51%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
37 (57.81%)
Satış işlemleri:
27 (42.19%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-20.10 USD
Ortalama kâr:
111.93 USD
Ortalama zarar:
-75.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 099.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 099.16 USD (14)
Aylık büyüme:
20.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 907.43 USD
Maksimum:
1 907.43 USD (38.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.15% (1 907.43 USD)
Varlığa göre:
5.44% (264.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +146.38 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +621.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 099.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $50.000
Start Trade : July 7, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.07 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 06:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Auto Assist AK by TF ID
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
3.7K
USD
9
0%
64
29%
64%
0.62
-20.10
USD
38%
1:50
