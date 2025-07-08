SinyallerBölümler
Cun Qiang Fan

START GOLD 344

Cun Qiang Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 422
Kârla kapanan işlemler:
1 086 (76.37%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (23.63%)
En iyi işlem:
292.14 USD
En kötü işlem:
-176.53 USD
Brüt kâr:
10 484.05 USD (464 590 pips)
Brüt zarar:
-4 291.40 USD (199 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (65.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
508.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
65.22%
Maks. mevduat yükü:
13.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
1 230 (86.50%)
Satış işlemleri:
192 (13.50%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
4.35 USD
Ortalama kâr:
9.65 USD
Ortalama zarar:
-12.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-339.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-532.62 USD (5)
Aylık büyüme:
29.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.14 USD
Maksimum:
906.62 USD (8.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.13% (906.62 USD)
Varlığa göre:
16.60% (1 675.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1418
NZDCAD+ 2
AUDCAD+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 6.2K
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 266K
NZDCAD+ 421
AUDCAD+ -43
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 12:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 17:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 23:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
