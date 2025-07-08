SinyallerBölümler
Ruy Bentes

EA Scalper Next Gen EurUsd Light

Ruy Bentes
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 235%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 519
Kârla kapanan işlemler:
1 088 (71.62%)
Zararla kapanan işlemler:
431 (28.37%)
En iyi işlem:
107.77 USD
En kötü işlem:
-39.59 USD
Brüt kâr:
3 223.56 USD (91 966 pips)
Brüt zarar:
-2 050.95 USD (54 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (307.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.99 USD (83)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.60%
Maks. mevduat yükü:
18.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.07
Alış işlemleri:
571 (37.59%)
Satış işlemleri:
948 (62.41%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-4.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-130.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-279.02 USD (25)
Aylık büyüme:
32.66%
Yıllık tahmin:
396.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.99 USD
Maksimum:
288.23 USD (17.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.11% (204.24 USD)
Varlığa göre:
39.38% (273.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1519
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.77 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +307.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -130.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Account began trading with USD 500 but recommended to use USD 2k. So you should divide drawdown and profit by 4.
İnceleme yok
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 22:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 01:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 21:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 21:03
No swaps are charged
2025.08.06 21:03
No swaps are charged
