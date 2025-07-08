SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LALKA AUDCAD L Roboforex
SERGEI SORGIN

LALKA AUDCAD L Roboforex

SERGEI SORGIN
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
61 (67.77%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (32.22%)
En iyi işlem:
75.71 EUR
En kötü işlem:
-9.89 EUR
Brüt kâr:
244.90 EUR (14 202 pips)
Brüt zarar:
-109.64 EUR (13 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (16.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
75.71 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
97.74%
Maks. mevduat yükü:
96.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
45 (50.00%)
Satış işlemleri:
45 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
1.50 EUR
Ortalama kâr:
4.01 EUR
Ortalama zarar:
-3.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.70 EUR (3)
Aylık büyüme:
29.93%
Yıllık tahmin:
363.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 EUR
Maksimum:
22.70 EUR (6.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.59% (22.84 EUR)
Varlığa göre:
73.76% (205.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 154
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 619
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.71 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.70 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 daha fazla...
Торговля использует мартингейл и сетку.

После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.

İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 00:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 12:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 16:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
