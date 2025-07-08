- Büyüme
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
61 (67.77%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (32.22%)
En iyi işlem:
75.71 EUR
En kötü işlem:
-9.89 EUR
Brüt kâr:
244.90 EUR (14 202 pips)
Brüt zarar:
-109.64 EUR (13 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (16.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
75.71 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
97.74%
Maks. mevduat yükü:
96.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.96
Alış işlemleri:
45 (50.00%)
Satış işlemleri:
45 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
1.50 EUR
Ortalama kâr:
4.01 EUR
Ortalama zarar:
-3.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.70 EUR (3)
Aylık büyüme:
29.93%
Yıllık tahmin:
363.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.35 EUR
Maksimum:
22.70 EUR (6.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.59% (22.84 EUR)
Varlığa göre:
73.76% (205.62 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|154
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|619
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.71 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.70 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 289
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
|
Exness-MT5Real6
|7.67 × 21
|
GemTradeCo-Live
|8.00 × 2
Торговля использует мартингейл и сетку.
После удвоения депозита, рекомендуется снятие прибыли.
