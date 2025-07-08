- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
28 (29.47%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (70.53%)
En iyi işlem:
41.61 USD
En kötü işlem:
-31.13 USD
Brüt kâr:
933.12 USD (94 755 pips)
Brüt zarar:
-1 510.67 USD (148 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (148.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
64.01%
Maks. mevduat yükü:
3.44%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
48 (50.53%)
Satış işlemleri:
47 (49.47%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-6.08 USD
Ortalama kâr:
33.33 USD
Ortalama zarar:
-22.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-434.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.79 USD (21)
Aylık büyüme:
3.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
685.24 USD
Maksimum:
685.24 USD (22.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.14% (685.24 USD)
Varlığa göre:
3.00% (89.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-578
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.61 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +148.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -434.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
The second account of Copy Trading TF
