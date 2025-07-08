- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
606
Kârla kapanan işlemler:
553 (91.25%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (8.75%)
En iyi işlem:
8.34 USD
En kötü işlem:
-19.70 USD
Brüt kâr:
291.03 USD (40 728 pips)
Brüt zarar:
-189.00 USD (24 388 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (31.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.12 USD (75)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.75%
Maks. mevduat yükü:
62.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.18
Alış işlemleri:
459 (75.74%)
Satış işlemleri:
147 (24.26%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-12.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.70 USD (1)
Aylık büyüme:
6.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.70 USD (4.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.63% (19.70 USD)
Varlığa göre:
68.06% (267.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|606
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm
|102
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.34 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok