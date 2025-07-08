SinyallerBölümler
Ir Wijanto M M

Engulfing EA

0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
773
Kârla kapanan işlemler:
299 (38.68%)
Zararla kapanan işlemler:
474 (61.32%)
En iyi işlem:
98.81 USD
En kötü işlem:
-52.04 USD
Brüt kâr:
1 145.58 USD (181 048 pips)
Brüt zarar:
-712.70 USD (143 080 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (304.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.92 USD (17)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
58.51%
Maks. mevduat yükü:
438.85%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
403 (52.13%)
Satış işlemleri:
370 (47.87%)
Kâr faktörü:
1.61
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-17.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.48 USD (5)
Aylık büyüme:
1 304.48%
Yıllık tahmin:
15 827.72%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.94 USD
Maksimum:
139.69 USD (20.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.66% (65.49 USD)
Varlığa göre:
94.68% (24.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#NDX 130
EURJPY 130
USDJPY 125
GOLD 92
GBPJPY 66
EURUSD 59
GBPUSD 56
USDCHF 44
USDCAD 37
AUDUSD 20
NZDUSD 13
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#NDX 14
EURJPY -23
USDJPY -3
GOLD 478
GBPJPY -10
EURUSD -6
GBPUSD -5
USDCHF -3
USDCAD -6
AUDUSD -1
NZDUSD -1
EURGBP 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#NDX 11K
EURJPY -7.7K
USDJPY -1.9K
GOLD 48K
GBPJPY -3.9K
EURUSD -2.1K
GBPUSD -1.6K
USDCHF -1K
USDCAD -1.8K
AUDUSD -277
NZDUSD -188
EURGBP -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.81 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +304.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.28 × 843
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.47 × 2396
ATFXGM8-Live
9.60 × 5
Trading berdasarkan korelasi beberapa pergerakan mata uang. Tidak setiap hari mendapat sinyal untuk membuka posisi.
İnceleme yok
2025.11.03 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 13:03
High current drawdown in 79% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.01 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 06:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 03:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 07:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 07:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 18:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
