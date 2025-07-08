SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI Impetus EA
Michael Schuster

AI Impetus EA

Michael Schuster
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
97 (74.61%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (25.38%)
En iyi işlem:
28.24 USD
En kötü işlem:
-21.40 USD
Brüt kâr:
401.20 USD (30 107 pips)
Brüt zarar:
-188.95 USD (16 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (57.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.85 USD (15)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
97.68%
Maks. mevduat yükü:
4.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
80 (61.54%)
Satış işlemleri:
50 (38.46%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
1.63 USD
Ortalama kâr:
4.14 USD
Ortalama zarar:
-5.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.87 USD (2)
Aylık büyüme:
9.99%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
54.46 USD (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.01% (54.18 USD)
Varlığa göre:
17.48% (184.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 48
GBPUSD 39
EURAUD 22
USDCHF 8
USDCAD 6
AUDUSD 3
EURGBP 2
AUDNZD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 81
GBPUSD 93
EURAUD 18
USDCHF 20
USDCAD -2
AUDUSD 4
EURGBP -5
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.9K
GBPUSD 4.6K
EURAUD 1.4K
USDCHF 1.4K
USDCAD -330
AUDUSD 418
EURGBP -370
AUDNZD 445
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.24 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +57.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real3
0.71 × 655
Exness-MT5Real7
0.92 × 1452
Exness-MT5Real8
2.60 × 5
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.37 × 63
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-ECN
6.68 × 147
VTMarkets-Live
15.67 × 3
XMGlobal-MT5 13
18.50 × 4
Signal for upcoming Expert Advisor "AI Impetus EA"
İnceleme yok
2025.09.16 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 00:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Share of trading days is too low
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 12:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 12:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.08 12:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 12:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.