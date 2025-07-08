- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
41 (44.08%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (55.91%)
En iyi işlem:
34.01 USD
En kötü işlem:
-21.72 USD
Brüt kâr:
350.54 USD (35 031 pips)
Brüt zarar:
-192.90 USD (19 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (180.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
180.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
29.78%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
48 (51.61%)
Satış işlemleri:
45 (48.39%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
8.55 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-70.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.84 USD (11)
Aylık büyüme:
152.55%
Yıllık tahmin:
1 850.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.23 USD
Maksimum:
91.88 USD (76.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.87% (91.88 USD)
Varlığa göre:
4.05% (2.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|158
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.01 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +180.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
