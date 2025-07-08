SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / F1 Thivagaran 146521
Mohd Sauff Bin Zabidi

F1 Thivagaran 146521

0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 317%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
41 (44.08%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (55.91%)
En iyi işlem:
34.01 USD
En kötü işlem:
-21.72 USD
Brüt kâr:
350.54 USD (35 031 pips)
Brüt zarar:
-192.90 USD (19 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (180.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
180.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
29.78%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
48 (51.61%)
Satış işlemleri:
45 (48.39%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
8.55 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-70.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.84 USD (11)
Aylık büyüme:
152.55%
Yıllık tahmin:
1 850.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.23 USD
Maksimum:
91.88 USD (76.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.87% (91.88 USD)
Varlığa göre:
4.05% (2.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 158
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.01 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +180.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
İnceleme yok
2025.10.07 08:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 06:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 08:00
Share of trading days is too low
2025.09.25 06:45
Share of trading days is too low
2025.09.19 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.19 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 05:10
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 9.59% of days out of the 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 14:56
Share of trading days is too low
2025.09.04 13:56
Share of trading days is too low
2025.09.04 10:47
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 7.14% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 09:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
