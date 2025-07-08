SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TB lowR 1
Xinhe Xiang

TB lowR 1

Xinhe Xiang
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
XMGlobal-Real 24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
135 (77.58%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (22.41%)
En iyi işlem:
12.36 USD
En kötü işlem:
-3.11 USD
Brüt kâr:
122.08 USD (18 668 pips)
Brüt zarar:
-18.26 USD (8 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (8.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
76.00%
Maks. mevduat yükü:
6.30%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
15.68
Alış işlemleri:
102 (58.62%)
Satış işlemleri:
72 (41.38%)
Kâr faktörü:
6.69
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
0.90 USD
Ortalama zarar:
-0.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.62 USD (3)
Aylık büyüme:
3.09%
Yıllık tahmin:
39.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.11 USD
Maksimum:
6.62 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.20% (6.62 USD)
Varlığa göre:
43.60% (277.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm# 50
NZDUSDm# 49
NZDCADm# 23
AUDNZDm# 21
GBPUSDm# 19
AUDCADm# 10
USDCADm# 1
AUDUSDm# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm# 48
NZDUSDm# 19
NZDCADm# 9
AUDNZDm# 17
GBPUSDm# 10
AUDCADm# 1
USDCADm# 0
AUDUSDm# 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm# 4.1K
NZDUSDm# 3.2K
NZDCADm# 1.7K
AUDNZDm# -116
GBPUSDm# 508
AUDCADm# 954
USDCADm# -19
AUDUSDm# 131
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.36 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.16 05:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.08 08:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TB lowR 1
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
636
USD
13
100%
174
77%
76%
6.68
0.60
USD
44%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.