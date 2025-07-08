SinyallerBölümler
RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542
Sameer Arora

RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542

Sameer Arora
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 28%
OctaFX-Real5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
228
Kârla kapanan işlemler:
110 (48.24%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (51.75%)
En iyi işlem:
91.56 USD
En kötü işlem:
-36.37 USD
Brüt kâr:
712.87 USD (73 134 pips)
Brüt zarar:
-535.83 USD (59 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (30.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.56 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
84.76%
Maks. mevduat yükü:
92.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
119 (52.19%)
Satış işlemleri:
109 (47.81%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
6.48 USD
Ortalama zarar:
-4.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-41.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.17 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.75%
Yıllık tahmin:
-21.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.17 USD
Maksimum:
123.47 USD (98.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.25% (4.80 USD)
Varlığa göre:
24.85% (133.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 42
XAUUSD 38
USDCHF 31
AUDUSD 30
USDMXN 27
NZDUSD 19
EURUSD 17
USDJPY 15
GBPUSD 8
XTIUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 11
XAUUSD 166
USDCHF 20
AUDUSD -8
USDMXN -42
NZDUSD -7
EURUSD 11
USDJPY 1
GBPUSD 16
XTIUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 1.5K
XAUUSD 17K
USDCHF 1.6K
AUDUSD -842
USDMXN -7.8K
NZDUSD -724
EURUSD 1.1K
USDJPY 218
GBPUSD 1.6K
XTIUSD 92
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.56 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +30.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 35
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 13
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 39
OctaFX-Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live27
0.09 × 188
4xCube-Live
0.09 × 32
VantageInternational-Live 10
0.10 × 39
XMGlobal-Real 2
0.11 × 37
InfinoxCapital-Live03
0.13 × 24
Pepperstone-Edge08
0.17 × 12
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.21 × 76
ICMarketsSC-Live25
0.24 × 452
Exness-Real4
0.25 × 12
Hello World!


Account restarted during the last week of June, 2025

İnceleme yok
2025.08.07 07:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
Share of trading days is too low
2025.07.29 12:13
Share of trading days is too low
2025.07.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.16 02:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 04:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 0.42% of days out of the 1183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1183 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RSi FLo Vs Price FLo on H1 MT4 542
Ayda 30 USD
28%
0
0
USD
57
USD
26
0%
228
48%
85%
1.33
0.78
USD
49%
1:100
