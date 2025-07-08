Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 3 Exness-Real18 0.00 × 32 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 35 VantageInternational-Live 4 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 13 RoboForex-Pro-6 0.00 × 2 Exness-Real9 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 8 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 39 OctaFX-Real10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 4 Exness-Real 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 28 ICMarketsSC-Live27 0.09 × 188 4xCube-Live 0.09 × 32 VantageInternational-Live 10 0.10 × 39 XMGlobal-Real 2 0.11 × 37 InfinoxCapital-Live03 0.13 × 24 Pepperstone-Edge08 0.17 × 12 ForexClub-MT4 Market Real 3 Server 0.21 × 76 ICMarketsSC-Live25 0.24 × 452 Exness-Real4 0.25 × 12 59 daha fazla...