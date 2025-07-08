SinyallerBölümler
Michael Schuster

Multi AI Consensus Max

Michael Schuster
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
171 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (34.48%)
En iyi işlem:
15.04 USD
En kötü işlem:
-10.81 USD
Brüt kâr:
683.17 USD (40 712 pips)
Brüt zarar:
-356.63 USD (30 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (30.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.24 USD (8)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
99.46%
Maks. mevduat yükü:
8.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
14.29
Alış işlemleri:
7 (2.68%)
Satış işlemleri:
254 (97.32%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-3.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.91 USD (3)
Aylık büyüme:
11.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.56 USD
Maksimum:
22.85 USD (1.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.19% (22.22 USD)
Varlığa göre:
18.76% (188.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 62
AUDUSD 39
AUDCAD 33
USDCAD 31
NZDCAD 23
AUDNZD 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 91
GBPUSD 79
AUDUSD 52
AUDCAD 34
USDCAD 30
NZDCAD 36
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.9K
GBPUSD 2.8K
AUDUSD 2.6K
AUDCAD -60
USDCAD -381
NZDCAD 3.9K
AUDNZD -644
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
Exness-MT5Real3
0.72 × 643
Exness-MT5Real7
0.92 × 1441
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-Pro
13.00 × 2
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
Multi AI Consensus Max !

Pozisyonlar AI destekli EA "Multi AI Consensus Max" tarafından yönetilir: https://www.mql5.com/en/market/product/143232. Şimdi abone olun ve profesyonelce yönetilen, istikrarlı bir ticaret sinyalini takip edin!

Önerilen Gereksinimler: Sermaye: 1000 USD'den itibaren. Kaldıraç: 1:500.
Lütfen kazançların garanti edilmediğini unutmayın, Forex yüksek riskli bir piyasadır. Sinyal kopya etmek için sermayenizin yüzde kaçını kullandığınızı dikkatli bir şekilde değerlendirin, özellikle büyük hesap sahipleri - tüm kararlar tamamen sizin yönetiminizde ve sorumluluk sizde !!! Uyarı - geçmiş karlar gelecekteki karların garantisi değildir. Forex ticareti yüksek risklidir ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı riske atmayın !!!
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.