Tetsuya Okui

XM pro

Tetsuya Okui
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 243%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
82
Kârla kapanan işlemler:
44 (53.65%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (46.34%)
En iyi işlem:
33.07 USD
En kötü işlem:
-17.15 USD
Brüt kâr:
202.26 USD (29 798 pips)
Brüt zarar:
-80.92 USD (10 921 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
60.34%
Maks. mevduat yükü:
5.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
78 (95.12%)
Satış işlemleri:
4 (4.88%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
4.60 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-6.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.15 USD (1)
Aylık büyüme:
17.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.71 USD (10.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.68% (17.15 USD)
Varlığa göre:
7.92% (6.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 121
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.07 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-MT5 3
1.31 × 350
XMTrading-MT5 2
1.45 × 227
RannForex-Server
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
4.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.16 08:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 17:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 22:03
Share of trading days is too low
2025.08.06 21:03
Share of trading days is too low
2025.08.04 18:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 03:22
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 05:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
