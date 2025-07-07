- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
912
Kârla kapanan işlemler:
716 (78.50%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (21.49%)
En iyi işlem:
331.86 USD
En kötü işlem:
-99.92 USD
Brüt kâr:
2 610.36 USD (96 743 pips)
Brüt zarar:
-1 473.68 USD (98 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (25.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.92 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
43.54%
Maks. mevduat yükü:
141.59%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
434 (47.59%)
Satış işlemleri:
478 (52.41%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
3.65 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-269.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.50 USD (4)
Aylık büyüme:
30.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
269.50 USD (11.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (269.50 USD)
Varlığa göre:
70.36% (704.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|911
|archived
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|805
|archived
|332
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.2K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +331.86 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -269.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
122%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
13
99%
912
78%
44%
1.77
1.25
USD
USD
70%
1:500