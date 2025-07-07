SinyallerBölümler
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD X

Hamas Izzet Qordhowi
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 122%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
912
Kârla kapanan işlemler:
716 (78.50%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (21.49%)
En iyi işlem:
331.86 USD
En kötü işlem:
-99.92 USD
Brüt kâr:
2 610.36 USD (96 743 pips)
Brüt zarar:
-1 473.68 USD (98 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (25.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
337.92 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
43.54%
Maks. mevduat yükü:
141.59%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
434 (47.59%)
Satış işlemleri:
478 (52.41%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
3.65 USD
Ortalama zarar:
-7.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-269.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.50 USD (4)
Aylık büyüme:
30.91%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
269.50 USD (11.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.46% (269.50 USD)
Varlığa göre:
70.36% (704.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 911
archived 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 805
archived 332
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.2K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +331.86 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -269.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.09 04:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 02:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 01:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 07:12
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 14:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 02:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 01:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.08 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.08 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 22:39
A large drawdown may occur on the account again
