- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
139 (47.44%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (52.56%)
En iyi işlem:
194.82 AUD
En kötü işlem:
-107.83 AUD
Brüt kâr:
5 254.23 AUD (186 123 pips)
Brüt zarar:
-3 532.95 AUD (255 592 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (290.01 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
416.38 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
84.86%
Maks. mevduat yükü:
41.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
218 (74.40%)
Satış işlemleri:
75 (25.60%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
5.87 AUD
Ortalama kâr:
37.80 AUD
Ortalama zarar:
-22.94 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-98.97 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.71 AUD (8)
Aylık büyüme:
162.92%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
280.56 AUD
Maksimum:
467.88 AUD (39.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.41% (467.95 AUD)
Varlığa göre:
14.08% (182.46 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|GER40
|44
|NAS100
|35
|US30
|34
|USDJPY
|28
|GBPUSD
|10
|CHFJPY
|10
|USDCAD
|4
|EURAUD
|4
|GBPAUD
|4
|USDCHF
|4
|UK100
|3
|AUDCAD
|2
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|783
|GER40
|166
|NAS100
|114
|US30
|-3
|USDJPY
|20
|GBPUSD
|146
|CHFJPY
|-38
|USDCAD
|87
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|54
|USDCHF
|-6
|UK100
|-24
|AUDCAD
|-4
|GBPJPY
|-21
|BTCUSD
|-44
|AUDUSD
|-5
|GBPCAD
|34
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|GER40
|1.7K
|NAS100
|7.4K
|US30
|226
|USDJPY
|-300
|GBPUSD
|1.3K
|CHFJPY
|-1.3K
|USDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.1K
|GBPAUD
|1.9K
|USDCHF
|-120
|UK100
|-312
|AUDCAD
|-36
|GBPJPY
|-587
|BTCUSD
|-122K
|AUDUSD
|-63
|GBPCAD
|418
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +194.82 AUD
En kötü işlem: -108 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +290.01 AUD
Maksimum ardışık zarar: -98.97 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.02 × 82
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 249
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.45 × 117
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
Darwinex-Live
|0.54 × 57
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.71 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 709
|
FPMarketsLLC-Live
|1.25 × 293
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
172%
0
0
USD
USD
2.7K
AUD
AUD
12
38%
293
47%
85%
1.48
5.87
AUD
AUD
39%
1:200