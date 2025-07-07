SinyallerBölümler
Budy -

Maestro FT

Budy -
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 172%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
139 (47.44%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (52.56%)
En iyi işlem:
194.82 AUD
En kötü işlem:
-107.83 AUD
Brüt kâr:
5 254.23 AUD (186 123 pips)
Brüt zarar:
-3 532.95 AUD (255 592 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (290.01 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
416.38 AUD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
84.86%
Maks. mevduat yükü:
41.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.68
Alış işlemleri:
218 (74.40%)
Satış işlemleri:
75 (25.60%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
5.87 AUD
Ortalama kâr:
37.80 AUD
Ortalama zarar:
-22.94 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-98.97 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.71 AUD (8)
Aylık büyüme:
162.92%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
280.56 AUD
Maksimum:
467.88 AUD (39.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.41% (467.95 AUD)
Varlığa göre:
14.08% (182.46 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 107
GER40 44
NAS100 35
US30 34
USDJPY 28
GBPUSD 10
CHFJPY 10
USDCAD 4
EURAUD 4
GBPAUD 4
USDCHF 4
UK100 3
AUDCAD 2
GBPJPY 1
BTCUSD 1
AUDUSD 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 783
GER40 166
NAS100 114
US30 -3
USDJPY 20
GBPUSD 146
CHFJPY -38
USDCAD 87
EURAUD 52
GBPAUD 54
USDCHF -6
UK100 -24
AUDCAD -4
GBPJPY -21
BTCUSD -44
AUDUSD -5
GBPCAD 34
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
GER40 1.7K
NAS100 7.4K
US30 226
USDJPY -300
GBPUSD 1.3K
CHFJPY -1.3K
USDCAD 1.4K
EURAUD 1.1K
GBPAUD 1.9K
USDCHF -120
UK100 -312
AUDCAD -36
GBPJPY -587
BTCUSD -122K
AUDUSD -63
GBPCAD 418
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +194.82 AUD
En kötü işlem: -108 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +290.01 AUD
Maksimum ardışık zarar: -98.97 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.02 × 82
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
ForexTimeFXTM-Live01
0.45 × 117
FPMarkets-Live
0.50 × 14
Darwinex-Live
0.54 × 57
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
ICTrading-MT5-4
0.67 × 3
Eightcap-Live
0.71 × 79
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 709
FPMarketsLLC-Live
1.25 × 293
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
44 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 04:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 19:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 09:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 19:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 19:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
