Ming Ming Li

AUTOEA CANDLE

Ming Ming Li
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
VTMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
60 (51.28%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (48.72%)
En iyi işlem:
32.28 USD
En kötü işlem:
-12.70 USD
Brüt kâr:
375.35 USD (14 496 pips)
Brüt zarar:
-310.08 USD (12 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (30.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
9.57%
Maks. mevduat yükü:
9.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
66 (56.41%)
Satış işlemleri:
51 (43.59%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.56 USD
Ortalama kâr:
6.26 USD
Ortalama zarar:
-5.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-31.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.62 USD (6)
Aylık büyüme:
4.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.61 USD
Maksimum:
77.17 USD (12.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.57% (77.17 USD)
Varlığa göre:
3.99% (20.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD-ECN 59
XAUUSD-ECN 32
EURJPY-ECN 14
USDCAD-ECN 5
EURCAD-ECN 4
USOUSD-ECN 2
USDJPY-ECN 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD-ECN 38
XAUUSD-ECN 5
EURJPY-ECN 43
USDCAD-ECN -5
EURCAD-ECN -10
USOUSD-ECN -6
USDJPY-ECN 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD-ECN 1.1K
XAUUSD-ECN 644
EURJPY-ECN 1.5K
USDCAD-ECN -167
EURCAD-ECN -233
USOUSD-ECN -554
USDJPY-ECN 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.28 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +30.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 11:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 10:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 20:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 13:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 08:15
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
