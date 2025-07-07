SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Master Fibo Indo
Hansen Benedictus Kurli

Master Fibo Indo

Hansen Benedictus Kurli
0 inceleme
Güvenilirlik
191 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 407%
Monex-Server2
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 332
Kârla kapanan işlemler:
1 576 (67.58%)
Zararla kapanan işlemler:
756 (32.42%)
En iyi işlem:
5 810.00 USD
En kötü işlem:
-5 536.75 USD
Brüt kâr:
228 742.49 USD (989 708 pips)
Brüt zarar:
-184 625.96 USD (863 528 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (1 292.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 025.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
78.76%
Maks. mevduat yükü:
45.72%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
1 049 (44.98%)
Satış işlemleri:
1 283 (55.02%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
18.92 USD
Ortalama kâr:
145.14 USD
Ortalama zarar:
-244.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-1 747.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 612.10 USD (10)
Aylık büyüme:
13.26%
Yıllık tahmin:
160.86%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.60 USD
Maksimum:
25 914.50 USD (41.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.41% (25 914.50 USD)
Varlığa göre:
58.14% (8 796.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 1844
HK.p 263
NK.p 189
DJ.p 31
NQ.p 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 12K
HK.p 14K
NK.p 9.3K
DJ.p 8.9K
NQ.p 674
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 102K
HK.p 4.5K
NK.p 2.3K
DJ.p 2K
NQ.p 14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 810.00 USD
En kötü işlem: -5 537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 292.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 747.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 05:10
No swaps are charged
2025.09.19 04:10
No swaps are charged
2025.09.19 04:10
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 19:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 06:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Master Fibo Indo
Ayda 1000 USD
1 407%
0
0
USD
10K
USD
191
87%
2 332
67%
79%
1.23
18.92
USD
72%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.