Yahia Mohamed Hassan Mohamed

Rtest six percent

Yahia Mohamed Hassan Mohamed
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
47 (40.51%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (59.48%)
En iyi işlem:
51.18 USD
En kötü işlem:
-34.44 USD
Brüt kâr:
536.57 USD (56 896 pips)
Brüt zarar:
-752.15 USD (75 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (44.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.98 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
49.15%
Maks. mevduat yükü:
5.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
70 (60.34%)
Satış işlemleri:
46 (39.66%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-1.86 USD
Ortalama kâr:
11.42 USD
Ortalama zarar:
-10.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-135.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.98 USD (9)
Aylık büyüme:
-6.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
304.56 USD
Maksimum:
337.22 USD (63.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.30% (337.19 USD)
Varlığa göre:
13.52% (31.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 58
XAUUSD 58
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -17
XAUUSD -199
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 849
XAUUSD -20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.18 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +44.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGT-Live
13.33 × 3
GOMarketsMU-Live
13.44 × 16
For best performance, you should use GO Markets broker. It is the Best broker with trading leverage 1:500, 

Fixed spread with zero commission for Gold, tight spread and $2.5 per side on FX standard lot: https://shorturl.at/M1u6W


İnceleme yok
2025.09.16 18:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 07:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 15:13
Share of trading days is too low
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 07:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 07:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 07:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 07:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 07:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.