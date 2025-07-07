SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FXTBoba
Chi Wah Liu

FXTBoba

Chi Wah Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 147%
FXTRADING.com-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
94 (88.67%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (11.32%)
En iyi işlem:
654.00 USD
En kötü işlem:
-422.00 USD
Brüt kâr:
3 463.29 USD (45 541 pips)
Brüt zarar:
-1 532.62 USD (18 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (247.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
700.65 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
28.77%
Maks. mevduat yükü:
8.93%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
103 (97.17%)
Satış işlemleri:
3 (2.83%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
18.21 USD
Ortalama kâr:
36.84 USD
Ortalama zarar:
-127.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-494.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.36 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.84 USD
Maksimum:
494.36 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.51% (422.00 USD)
Varlığa göre:
47.19% (2 630.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +654.00 USD
En kötü işlem: -422 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +247.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -494.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXTBoba
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
1
USD
12
100%
106
88%
29%
2.25
18.21
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.