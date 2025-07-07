- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
106
Kârla kapanan işlemler:
94 (88.67%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (11.32%)
En iyi işlem:
654.00 USD
En kötü işlem:
-422.00 USD
Brüt kâr:
3 463.29 USD (45 541 pips)
Brüt zarar:
-1 532.62 USD (18 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (247.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
700.65 USD (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
28.77%
Maks. mevduat yükü:
8.93%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
103 (97.17%)
Satış işlemleri:
3 (2.83%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
18.21 USD
Ortalama kâr:
36.84 USD
Ortalama zarar:
-127.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-494.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-494.36 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.84 USD
Maksimum:
494.36 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.51% (422.00 USD)
Varlığa göre:
47.19% (2 630.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +654.00 USD
En kötü işlem: -422 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +247.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -494.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
12
100%
106
88%
29%
2.25
18.21
USD
USD
47%
1:500