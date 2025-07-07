SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Day Trading 2025
Lei Ma

Day Trading 2025

Lei Ma
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
204 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (23.88%)
En iyi işlem:
12.90 USD
En kötü işlem:
-31.59 USD
Brüt kâr:
754.68 USD (40 440 pips)
Brüt zarar:
-583.04 USD (28 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (21.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.24 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.79%
Maks. mevduat yükü:
4.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
162 (60.45%)
Satış işlemleri:
106 (39.55%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-9.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.74 USD (2)
Aylık büyüme:
19.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.33 USD
Maksimum:
64.56 USD (17.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (24.33 USD)
Varlığa göre:
4.91% (8.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 260
EURUSD 5
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 176
EURUSD -5
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 12K
EURUSD -440
USDJPY 32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.90 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 3
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live03
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live09
0.40 × 95
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live05
0.50 × 2
Tickmill-Live
0.55 × 978
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Tickmill-Live02
0.67 × 1523
ICMarkets-Live07
0.72 × 400
ICMarketsSC-Live23
0.82 × 33
ICMarkets-Live15
0.86 × 7
LQD1-Live01
0.90 × 98
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.17 × 826
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.24 × 21
RoboForex-Prime
1.28 × 29
ICMarkets-Live22
1.29 × 63
62 daha fazla...
日内短线交易

长时间的等待，像狙击手一样出击


每一单都严格带有止损入场

每一次交易的最大风险5%

最多持有一个订单


最少存款$200，复利模式

投资有风险，请定期提取利润

为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户

也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户



2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 13:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 12:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 13:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 08:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Day Trading 2025
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
672
USD
13
100%
268
76%
7%
1.29
0.64
USD
12%
1:500
Kopyala

