- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
268
Kârla kapanan işlemler:
204 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (23.88%)
En iyi işlem:
12.90 USD
En kötü işlem:
-31.59 USD
Brüt kâr:
754.68 USD (40 440 pips)
Brüt zarar:
-583.04 USD (28 448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (21.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.24 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
6.79%
Maks. mevduat yükü:
4.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
162 (60.45%)
Satış işlemleri:
106 (39.55%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-9.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-26.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.74 USD (2)
Aylık büyüme:
19.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.33 USD
Maksimum:
64.56 USD (17.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.17% (24.33 USD)
Varlığa göre:
4.91% (8.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|260
|EURUSD
|5
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|176
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-440
|USDJPY
|32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.90 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.40 × 95
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live05
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live
|0.55 × 978
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 1523
|
ICMarkets-Live07
|0.72 × 400
|
ICMarketsSC-Live23
|0.82 × 33
|
ICMarkets-Live15
|0.86 × 7
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 826
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.24 × 21
|
RoboForex-Prime
|1.28 × 29
|
ICMarkets-Live22
|1.29 × 63
日内短线交易
长时间的等待，像狙击手一样出击
每一单都严格带有止损入场
每一次交易的最大风险5%
最多持有一个订单
最少存款$200，复利模式
投资有风险，请定期提取利润
为保证收益一致，请使用低点差，低交易成本账户
也可与我使用同一个Tickmill的 RAW交易账户
