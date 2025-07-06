SinyallerBölümler
Khwan Junaidi

Billiooonnnnv2

Khwan Junaidi
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
650
Kârla kapanan işlemler:
465 (71.53%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (28.46%)
En iyi işlem:
170.48 USD
En kötü işlem:
-48.84 USD
Brüt kâr:
1 899.11 USD (61 860 pips)
Brüt zarar:
-1 164.03 USD (80 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (47.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
608.97 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.76%
Maks. mevduat yükü:
10.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
347 (53.38%)
Satış işlemleri:
303 (46.62%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
4.08 USD
Ortalama zarar:
-6.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-315.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-315.08 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.54%
Yıllık tahmin:
-67.27%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
349.09 USD (17.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.31% (349.09 USD)
Varlığa göre:
31.20% (508.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 533
AUDCAD 113
archived 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 49
AUDCAD 82
archived 605
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -15K
AUDCAD -3.1K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.48 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +47.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -315.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
280 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.35% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 02:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 06:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.