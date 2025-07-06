- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 550
Kârla kapanan işlemler:
1 093 (70.51%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (29.48%)
En iyi işlem:
536.04 USD
En kötü işlem:
-617.70 USD
Brüt kâr:
12 230.80 USD (105 164 pips)
Brüt zarar:
-8 624.33 USD (85 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (532.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 451.16 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
8.06%
Maks. mevduat yükü:
93.76%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
660 (42.58%)
Satış işlemleri:
890 (57.42%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
11.19 USD
Ortalama zarar:
-18.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-622.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 259.52 USD (4)
Aylık büyüme:
1.99%
Yıllık tahmin:
24.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
392.57 USD
Maksimum:
3 066.76 USD (48.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.77% (3 066.76 USD)
Varlığa göre:
62.47% (2 941.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1550
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +536.04 USD
En kötü işlem: -618 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +532.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -622.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
180%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
15
99%
1 550
70%
8%
1.41
2.33
USD
USD
62%
1:500