SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PacMan
Sairoong Kidtook

PacMan

Sairoong Kidtook
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 180%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 550
Kârla kapanan işlemler:
1 093 (70.51%)
Zararla kapanan işlemler:
457 (29.48%)
En iyi işlem:
536.04 USD
En kötü işlem:
-617.70 USD
Brüt kâr:
12 230.80 USD (105 164 pips)
Brüt zarar:
-8 624.33 USD (85 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (532.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 451.16 USD (7)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
8.06%
Maks. mevduat yükü:
93.76%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
660 (42.58%)
Satış işlemleri:
890 (57.42%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
11.19 USD
Ortalama zarar:
-18.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-622.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 259.52 USD (4)
Aylık büyüme:
1.99%
Yıllık tahmin:
24.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
392.57 USD
Maksimum:
3 066.76 USD (48.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.77% (3 066.76 USD)
Varlığa göre:
62.47% (2 941.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1550
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +536.04 USD
En kötü işlem: -618 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +532.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -622.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.27% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 02:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 07:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 01:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.17 12:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PacMan
Ayda 30 USD
180%
0
0
USD
5.6K
USD
15
99%
1 550
70%
8%
1.41
2.33
USD
62%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.