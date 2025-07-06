SinyallerBölümler
Emmanuel Lawal

Naga2

Emmanuel Lawal
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
NAGACapital-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
562 (94.13%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (5.86%)
En iyi işlem:
54.56 USD
En kötü işlem:
-152.36 USD
Brüt kâr:
1 107.82 USD (321 799 pips)
Brüt zarar:
-977.54 USD (76 871 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (238.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.61 USD (120)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.28%
Maks. mevduat yükü:
28.44%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
553 (92.63%)
Satış işlemleri:
44 (7.37%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-27.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-609.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-609.87 USD (11)
Aylık büyüme:
3.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.25 USD
Maksimum:
609.87 USD (46.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.41% (612.80 USD)
Varlığa göre:
52.96% (506.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.SM 232
GERMAN30.SM 139
NAS100.SM 132
CADJPY.SM 23
XAGUSD.SM 10
EURUSD.SM 6
BTCUSD.SM 6
USDCAD.SM 5
EURJPY.SM 5
EURNZD.SM 4
USOUSD.SM 4
USDZAR.SM 4
NGAS.SM 3
USDJPY.SM 3
UKOUSD.SM 3
GBPUSD.SM 3
DOGEUSD.SM 2
SPX500.SM 2
EURAUD.SM 1
XPDUSD.SM 1
AUDCHF.SM 1
MAIN.N 1
GBPJPY.SM 1
GBPCHF.SM 1
CADCHF.SM 1
NZDCAD.SM 1
O.N 1
USDCHF.SM 1
CHFJPY.SM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.SM -94
GERMAN30.SM 222
NAS100.SM 173
CADJPY.SM 7
XAGUSD.SM 17
EURUSD.SM 20
BTCUSD.SM 12
USDCAD.SM 3
EURJPY.SM 4
EURNZD.SM -5
USOUSD.SM -51
USDZAR.SM 11
NGAS.SM -127
USDJPY.SM -49
UKOUSD.SM 9
GBPUSD.SM 8
DOGEUSD.SM -4
SPX500.SM 1
EURAUD.SM 1
XPDUSD.SM -5
AUDCHF.SM 0
MAIN.N -1
GBPJPY.SM 0
GBPCHF.SM 0
CADCHF.SM 0
NZDCAD.SM 0
O.N -24
USDCHF.SM 1
CHFJPY.SM 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.SM -645
GERMAN30.SM 24K
NAS100.SM 21K
CADJPY.SM 1.3K
XAGUSD.SM 328
EURUSD.SM 398
BTCUSD.SM 189K
USDCAD.SM 251
EURJPY.SM 320
EURNZD.SM -888
USOUSD.SM -2K
USDZAR.SM 19K
NGAS.SM -26
USDJPY.SM -6K
UKOUSD.SM 305
GBPUSD.SM 674
DOGEUSD.SM -2.2K
SPX500.SM 67
EURAUD.SM 124
XPDUSD.SM -505
AUDCHF.SM 4
MAIN.N 175
GBPJPY.SM 69
GBPCHF.SM 22
CADCHF.SM 3
NZDCAD.SM 64
O.N -115
USDCHF.SM 37
CHFJPY.SM 16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +54.56 USD
En kötü işlem: -152 USD
Maksimum ardışık kazanç: 120
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +238.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -609.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NAGACapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Steady profit
İnceleme yok
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 00:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 13:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 09:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
