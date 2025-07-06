SinyallerBölümler
Wai Hong Lee

RSI 150SD 008 USD 996

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
238 (76.52%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (23.47%)
En iyi işlem:
81.85 USD
En kötü işlem:
-125.03 USD
Brüt kâr:
2 731.78 USD (40 354 pips)
Brüt zarar:
-1 414.19 USD (21 677 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (392.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
392.07 USD (41)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
98.57%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
149 (47.91%)
Satış işlemleri:
162 (52.09%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
4.24 USD
Ortalama kâr:
11.48 USD
Ortalama zarar:
-19.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-213.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.16 USD (7)
Aylık büyüme:
2.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
226.23 USD (3.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.11% (187.55 USD)
Varlığa göre:
3.54% (185.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY+ 18
CADCHF+ 18
EURCHF+ 18
AUDCHF+ 17
USDSGD+ 17
EURSGD+ 14
GBPCAD+ 14
EURCAD+ 14
EURUSD+ 12
USDCHF+ 12
GBPCHF+ 11
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 10
NZDCAD+ 10
EURNZD+ 9
NZDSGD+ 9
AUDNZD+ 9
AUDSGD+ 8
GBPNZD+ 7
EURAUD+ 7
AUDCAD+ 7
NZDUSD+ 7
GBPJPY+ 6
EURJPY+ 6
EURGBP+ 6
NZDJPY+ 6
CHFJPY+ 6
GBPAUD+ 6
NZDCHF+ 5
USDJPY+ 5
AUDUSD+ 4
AUDJPY+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY+ 91
CADCHF+ 95
EURCHF+ 16
AUDCHF+ -129
USDSGD+ 128
EURSGD+ 81
GBPCAD+ 78
EURCAD+ -95
EURUSD+ 123
USDCHF+ 124
GBPCHF+ 100
GBPUSD+ 104
USDCAD+ 73
NZDCAD+ 85
EURNZD+ 24
NZDSGD+ 48
AUDNZD+ 44
AUDSGD+ -56
GBPNZD+ 44
EURAUD+ 50
AUDCAD+ 56
NZDUSD+ 57
GBPJPY+ -10
EURJPY+ 41
EURGBP+ 44
NZDJPY+ -22
CHFJPY+ 37
GBPAUD+ -19
NZDCHF+ 16
USDJPY+ 32
AUDUSD+ 46
AUDJPY+ 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.4K
EURCHF+ 818
AUDCHF+ -585
USDSGD+ 1.8K
EURSGD+ 1.3K
GBPCAD+ -291
EURCAD+ -1.3K
EURUSD+ 1.3K
USDCHF+ 1.3K
GBPCHF+ 1.1K
GBPUSD+ 684
USDCAD+ 847
NZDCAD+ 1K
EURNZD+ 317
NZDSGD+ 688
AUDNZD+ 1K
AUDSGD+ -820
GBPNZD+ 1K
EURAUD+ 983
AUDCAD+ 871
NZDUSD+ 526
GBPJPY+ -90
EURJPY+ 901
EURGBP+ 521
NZDJPY+ -245
CHFJPY+ 951
GBPAUD+ -558
NZDCHF+ 284
USDJPY+ 742
AUDUSD+ 601
AUDJPY+ 315
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.85 USD
En kötü işlem: -125 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +392.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

