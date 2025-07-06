SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Zhanjiang Liang Quant 1
Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 1

Fu Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 142%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
830
Kârla kapanan işlemler:
545 (65.66%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (34.34%)
En iyi işlem:
156.34 USD
En kötü işlem:
-77.46 USD
Brüt kâr:
5 969.88 USD (420 792 pips)
Brüt zarar:
-3 808.84 USD (285 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (80.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.27 USD (4)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.84
Alış işlemleri:
498 (60.00%)
Satış işlemleri:
332 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
10.95 USD
Ortalama zarar:
-13.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-311.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-311.73 USD (8)
Aylık büyüme:
3.18%
Yıllık tahmin:
40.17%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.44 USD
Maksimum:
316.12 USD (24.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.10% (311.73 USD)
Varlığa göre:
13.33% (431.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 304
EURUSD 148
AUDCAD 63
AUDCHF 49
CHFJPY 47
EURGBP 46
NZDCAD 41
USDCAD 38
AUDUSD 29
GBPNZD 27
CADCHF 21
AUDNZD 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 984
EURUSD 350
AUDCAD 80
AUDCHF 109
CHFJPY 303
EURGBP -322
NZDCAD 157
USDCAD 172
AUDUSD 99
GBPNZD 46
CADCHF 123
AUDNZD 60
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 73K
EURUSD 9.3K
AUDCAD -1.2K
AUDCHF 6.3K
CHFJPY 34K
EURGBP -16K
NZDCAD 6.3K
USDCAD 8.5K
AUDUSD 2.6K
GBPNZD 2.7K
CADCHF 4.1K
AUDNZD 6.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +156.34 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +80.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -311.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.67 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
VantageInternational-Live 4
1.44 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
1.48 × 9640
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
1.90 × 10
Forex.com-Live 536
1.93 × 162
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Opogroup-Server1
2.00 × 35
GOMarketsMU-Live
2.07 × 188
73 daha fazla...
10 + 智能 EA 协同组合：5 年半稳定打底，错位抗风险更高效
精选 10 余个优质 EA 品种构建协同交易组合，每一个 EA 均经过市场长期验证 ——连续 5 年半以上稳定运行，业绩表现持续跑赢市场，历经牛熊周期考验，为组合策略奠定坚实的稳定性基础。

更核心的设计在于：组合搭建时，深度考量各 EA 的回调规律，通过精准测算避免不同 EA 的 “低谷期” 重叠。这一科学配置让资金实现 “共享复用、一本多利”：无需拆分资金单独适配单个 EA，即可同步享受多个优质策略的收益，大幅提升资金利用效率，同时降低单一策略回调带来的风险波动。

下面是其中一个品种的测试报告：（其他都相近）
策略测试报告
ICMarketsSC-MT5-4 (Build 4885)
设置
专家: LFEA01-V1.111
交易品种: CHFJPY
期间: H1 (2020.01.01 - 2026.01.01)
输入: TradeDirection=1
MovingAveragePeriod=50
EntryDistance=0.0

GridMultiplier=1.618
StopLossAmount=350.0
InitialLotSize=0.01
MagicNumber=5681
公司: Raw Trading Ltd
货币: USD
初始入金: 1 000.00
杠杆: 1:500
结果
质量历史: 100%
柱: 33321 报价: 135013280 交易品种: 1
总净盈利: 2 149.43 绝对结余亏损: 0.11 绝对净值亏损: 17.60
毛利: 3 596.16 最大结余亏损: 94.69 (5.62%) 最大净值亏损: 337.18 (13.57%)
毛损: -1 446.73 相对结余亏损: 5.62% (94.69) 相对净值亏损: 19.88% (315.52)
盈利因子: 2.49 预期收益: 5.76 预付款维持率: 3717.69%
采收率: 6.37 夏普比率: 1.50 分值: 0.59 (44.48%)
AHPR: 1.0031 (0.31%) LR 相关性: 1.00 OnTester结果: 0
GHPR: 1.0031 (0.31%) LR 标准误差: 28.27
交易总计: 373 卖出交易 (赢得 %): 0 (0.00%) 买入交易 (赢得 %): 373 (63.81%)
总成交: 746 盈利交易 (% 全部): 238 (63.81%) 亏损交易 (% 全部): 135 (36.19%)
最大 获利交易: 92.60 最大 亏损交易: -38.85
平均 获利交易: 15.11 平均 亏损交易: -10.55
最大值 连胜 ($): 8 (107.64) 最大值 连败 ($): 3 (-94.65)
极大值 连续获利 (count): 126.62 (6) 极大值 连续亏损 (count): -94.65 (3)
平均 连胜: 3 平均 连败: 2



İnceleme yok
2025.07.21 07:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
