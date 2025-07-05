- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 596
Kârla kapanan işlemler:
1 242 (77.81%)
Zararla kapanan işlemler:
354 (22.18%)
En iyi işlem:
1 811.51 GBP
En kötü işlem:
-1 032.90 GBP
Brüt kâr:
44 485.75 GBP (377 187 pips)
Brüt zarar:
-43 193.03 GBP (111 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (4 464.10 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
4 464.10 GBP (120)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
79.25%
Maks. mevduat yükü:
102.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
200
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
298 (18.67%)
Satış işlemleri:
1 298 (81.33%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.81 GBP
Ortalama kâr:
35.82 GBP
Ortalama zarar:
-122.01 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-6 936.67 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-7 453.95 GBP (29)
Aylık büyüme:
2.52%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 149.55 GBP
Maksimum:
9 891.01 GBP (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.91% (9 894.64 GBP)
Varlığa göre:
4.36% (6 141.54 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1418
|US100.cash
|99
|GBPCAD
|37
|NZDJPY
|6
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|5
|GBPNZD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|BTCUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.5K
|US100.cash
|1.6K
|GBPCAD
|418
|NZDJPY
|221
|GBPAUD
|124
|CADJPY
|-1.5K
|GBPNZD
|150
|USDCAD
|-456
|USDCHF
|-104
|EURAUD
|-1.2K
|AUDCAD
|117
|GBPUSD
|60
|BTCUSD
|-35
|EURCAD
|566
|NZDCAD
|422
|NZDUSD
|56
|AUDCHF
|-377
|AUDJPY
|47
|GBPCHF
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|24K
|US100.cash
|121K
|GBPCAD
|1.7K
|NZDJPY
|93
|GBPAUD
|210
|CADJPY
|-1.7K
|GBPNZD
|290
|USDCAD
|-285
|USDCHF
|-81
|EURAUD
|-493
|AUDCAD
|63
|GBPUSD
|129
|BTCUSD
|3.8K
|EURCAD
|267
|NZDCAD
|135
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|-316
|AUDJPY
|76
|GBPCHF
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 811.51 GBP
En kötü işlem: -1 033 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 120
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +4 464.10 GBP
Maksimum ardışık zarar: -6 936.67 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Martingale EA that primarily focuses on EUR/USD.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
1%
0
0
USD
USD
141K
GBP
GBP
13
8%
1 596
77%
79%
1.02
0.81
GBP
GBP
7%
1:30