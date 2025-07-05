SinyallerBölümler
Sheldon Butler

SB Algo Trading

Sheldon Butler
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
FTMO-Server5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 596
Kârla kapanan işlemler:
1 242 (77.81%)
Zararla kapanan işlemler:
354 (22.18%)
En iyi işlem:
1 811.51 GBP
En kötü işlem:
-1 032.90 GBP
Brüt kâr:
44 485.75 GBP (377 187 pips)
Brüt zarar:
-43 193.03 GBP (111 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
120 (4 464.10 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
4 464.10 GBP (120)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
79.25%
Maks. mevduat yükü:
102.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
200
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
298 (18.67%)
Satış işlemleri:
1 298 (81.33%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.81 GBP
Ortalama kâr:
35.82 GBP
Ortalama zarar:
-122.01 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-6 936.67 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-7 453.95 GBP (29)
Aylık büyüme:
2.52%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 149.55 GBP
Maksimum:
9 891.01 GBP (6.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.91% (9 894.64 GBP)
Varlığa göre:
4.36% (6 141.54 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1418
US100.cash 99
GBPCAD 37
NZDJPY 6
GBPAUD 5
CADJPY 5
GBPNZD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
EURAUD 3
AUDCAD 2
GBPUSD 1
BTCUSD 1
EURCAD 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
GBPCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.5K
US100.cash 1.6K
GBPCAD 418
NZDJPY 221
GBPAUD 124
CADJPY -1.5K
GBPNZD 150
USDCAD -456
USDCHF -104
EURAUD -1.2K
AUDCAD 117
GBPUSD 60
BTCUSD -35
EURCAD 566
NZDCAD 422
NZDUSD 56
AUDCHF -377
AUDJPY 47
GBPCHF 61
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 24K
US100.cash 121K
GBPCAD 1.7K
NZDJPY 93
GBPAUD 210
CADJPY -1.7K
GBPNZD 290
USDCAD -285
USDCHF -81
EURAUD -493
AUDCAD 63
GBPUSD 129
BTCUSD 3.8K
EURCAD 267
NZDCAD 135
NZDUSD 61
AUDCHF -316
AUDJPY 76
GBPCHF 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 811.51 GBP
En kötü işlem: -1 033 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 120
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +4 464.10 GBP
Maksimum ardışık zarar: -6 936.67 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Martingale EA that primarily focuses on EUR/USD.
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 10:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 07:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
