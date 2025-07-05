- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
105 (69.07%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (30.92%)
En iyi işlem:
2.58 USD
En kötü işlem:
-4.58 USD
Brüt kâr:
78.37 USD (4 035 pips)
Brüt zarar:
-64.35 USD (1 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (8.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.79 USD (12)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
10.22%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
50 (32.89%)
Satış işlemleri:
102 (67.11%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.20 USD (4)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
85.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.45 USD
Maksimum:
13.17 USD (12.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.22% (12.98 USD)
Varlığa göre:
6.55% (6.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP.r
|116
|EURAUD.r
|29
|GBPAUD.r
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP.r
|3
|EURAUD.r
|9
|GBPAUD.r
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP.r
|742
|EURAUD.r
|1K
|GBPAUD.r
|372
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.58 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This EA can be found here: https://www.mql5.com/zh/market/product/144135
Strategy Advantages:
- It's a full-automatic EA based on the advanced technic.
- No Martingale, no Grid, using low stoploss for all trades (defaults from 50 pips to 100 pips).
- The average position holding time is about 2 hours, the maximum is 9 hours.
- No position on weekend.
Trading FX pairs:
EURGBP, EURAUD, GBPAUD.
The requirements of trading account:
- With low spread account.
- The minimum deposit is USD50.
- The minimum leverage is 30.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
21
100%
152
69%
10%
1.21
0.09
USD
USD
12%
1:500