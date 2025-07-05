SinyallerBölümler
Xingming Chen

QQQ Scalper

Xingming Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
152
Kârla kapanan işlemler:
105 (69.07%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (30.92%)
En iyi işlem:
2.58 USD
En kötü işlem:
-4.58 USD
Brüt kâr:
78.37 USD (4 035 pips)
Brüt zarar:
-64.35 USD (1 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (8.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.79 USD (12)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
10.22%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
50 (32.89%)
Satış işlemleri:
102 (67.11%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.20 USD (4)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
85.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.45 USD
Maksimum:
13.17 USD (12.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.22% (12.98 USD)
Varlığa göre:
6.55% (6.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP.r 116
EURAUD.r 29
GBPAUD.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP.r 3
EURAUD.r 9
GBPAUD.r 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP.r 742
EURAUD.r 1K
GBPAUD.r 372
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok


This EA can be found here:  https://www.mql5.com/zh/market/product/144135

Strategy Advantages:
- It's a full-automatic EA based on the advanced technic.
- No Martingale, no Grid, using low stoploss for all trades (defaults from 50 pips to 100 pips).
- The average position holding time is about 2 hours, the maximum is 9 hours.

- No position on weekend.

Trading FX pairs:
EURGBP, EURAUD, GBPAUD.

The requirements of trading account:
- With low spread account.
- The minimum deposit is USD50.

- The minimum leverage is 30.


2025.08.11 20:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 23:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.05 13:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
