İşlemler:
589
Kârla kapanan işlemler:
408 (69.26%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (30.73%)
En iyi işlem:
89.01 USD
En kötü işlem:
-51.96 USD
Brüt kâr:
2 629.08 USD (80 131 pips)
Brüt zarar:
-2 069.49 USD (64 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (230.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
242.53 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.34%
Maks. mevduat yükü:
11.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
368 (62.48%)
Satış işlemleri:
221 (37.52%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
6.44 USD
Ortalama zarar:
-11.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-263.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.67 USD (13)
Aylık büyüme:
8.81%
Yıllık tahmin:
106.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.56 USD
Maksimum:
444.47 USD (8.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.38% (444.47 USD)
Varlığa göre:
1.94% (99.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|581
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|555
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPJPY
|185
|USDJPY
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.01 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +230.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.87 × 457
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.74 × 348
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 928
|
Exness-MT5Real3
|5.37 × 238
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|5.59 × 115
|
FBS-Real
|5.69 × 16
Hello investors.
I started trading forex since 2010.
Scalping trade
Major trading pairs: XAUUSD
Maxloss: 4%
Min copy: 200$
Tele: @traderBP94
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
18
0%
589
69%
4%
1.27
0.95
USD
USD
8%
1:500