Nguyen Quoc Vuong

TraderQN76 scalping XAUUSD

Nguyen Quoc Vuong
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
589
Kârla kapanan işlemler:
408 (69.26%)
Zararla kapanan işlemler:
181 (30.73%)
En iyi işlem:
89.01 USD
En kötü işlem:
-51.96 USD
Brüt kâr:
2 629.08 USD (80 131 pips)
Brüt zarar:
-2 069.49 USD (64 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (230.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
242.53 USD (14)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.34%
Maks. mevduat yükü:
11.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
368 (62.48%)
Satış işlemleri:
221 (37.52%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
6.44 USD
Ortalama zarar:
-11.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-263.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.67 USD (13)
Aylık büyüme:
8.81%
Yıllık tahmin:
106.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.56 USD
Maksimum:
444.47 USD (8.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.38% (444.47 USD)
Varlığa göre:
1.94% (99.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 581
GBPJPY 7
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 555
GBPJPY 5
USDJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY 185
USDJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.01 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +230.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -263.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
RoboForex-ECN
2.87 × 457
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.74 × 348
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
4.98 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.29 × 928
Exness-MT5Real3
5.37 × 238
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
OxSecurities-Live
5.59 × 115
FBS-Real
5.69 × 16
27 daha fazla...
Hello investors.
I started trading forex since 2010.
Scalping trade
Major trading pairs: XAUUSD
Maxloss: 4%
Min copy: 200$

Tele: @traderBP94
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 04:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 03:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 03:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.05 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.