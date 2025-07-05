SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Maleo20
Fatkhur Greha Wicaksono

Maleo20

Fatkhur Greha Wicaksono
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
172 (64.41%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (35.58%)
En iyi işlem:
227.36 USD
En kötü işlem:
-184.00 USD
Brüt kâr:
5 784.20 USD (220 210 pips)
Brüt zarar:
-5 080.53 USD (186 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (462.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 105.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
48.23%
Maks. mevduat yükü:
0.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
166 (62.17%)
Satış işlemleri:
101 (37.83%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
33.63 USD
Ortalama zarar:
-53.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-324.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-394.22 USD (4)
Aylık büyüme:
4.83%
Yıllık tahmin:
58.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.41 USD
Maksimum:
1 015.54 USD (9.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.34% (1 015.54 USD)
Varlığa göre:
1.34% (136.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 224
NQ100.R 40
USDJPY 2
CL.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 847
NQ100.R -146
USDJPY 1
CL.R 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
NQ100.R -1.4K
USDJPY 65
CL.R 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +227.36 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +462.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 3
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
237 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
