- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
267
Kârla kapanan işlemler:
172 (64.41%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (35.58%)
En iyi işlem:
227.36 USD
En kötü işlem:
-184.00 USD
Brüt kâr:
5 784.20 USD (220 210 pips)
Brüt zarar:
-5 080.53 USD (186 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (462.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 105.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
48.23%
Maks. mevduat yükü:
0.69%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
166 (62.17%)
Satış işlemleri:
101 (37.83%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
33.63 USD
Ortalama zarar:
-53.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-324.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-394.22 USD (4)
Aylık büyüme:
4.83%
Yıllık tahmin:
58.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
147.41 USD
Maksimum:
1 015.54 USD (9.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.34% (1 015.54 USD)
Varlığa göre:
1.34% (136.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|224
|NQ100.R
|40
|USDJPY
|2
|CL.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|847
|NQ100.R
|-146
|USDJPY
|1
|CL.R
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|NQ100.R
|-1.4K
|USDJPY
|65
|CL.R
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +227.36 USD
En kötü işlem: -184 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +462.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
21
0%
267
64%
48%
1.13
2.64
USD
USD
9%
1:200