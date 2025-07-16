- Büyüme
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
19 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (66.67%)
En iyi işlem:
19.05 USD
En kötü işlem:
-13.24 USD
Brüt kâr:
137.29 USD (15 395 pips)
Brüt zarar:
-138.80 USD (12 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
40.73%
Maks. mevduat yükü:
48.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
32 (56.14%)
Satış işlemleri:
25 (43.86%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
7.23 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-65.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.45 USD (10)
Aylık büyüme:
-17.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.51 USD
Maksimum:
65.74 USD (27.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.06% (65.74 USD)
Varlığa göre:
10.30% (22.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|EURAUD
|6
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|5
|USDCAD
|4
|XTIUSD
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|3
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|77
|EURAUD
|11
|GBPUSD
|-17
|NZDJPY
|-6
|USDCAD
|-6
|XTIUSD
|-9
|EURCHF
|-4
|EURUSD
|-19
|GBPCAD
|-2
|CADCHF
|1
|GBPJPY
|12
|AUDCHF
|-5
|USDCHF
|-19
|EURGBP
|-4
|CADJPY
|-2
|EURJPY
|-3
|GBPNZD
|-4
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.8K
|EURAUD
|2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|-831
|USDCAD
|-611
|XTIUSD
|-895
|EURCHF
|-207
|EURUSD
|-1.3K
|GBPCAD
|-288
|CADCHF
|-78
|GBPJPY
|1.8K
|AUDCHF
|-375
|USDCHF
|-1.1K
|EURGBP
|-261
|CADJPY
|-105
|EURJPY
|-401
|GBPNZD
|-699
|NZDUSD
|87
|GBPCHF
|-449
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.05 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +20.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 109
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
GOMarketsMU-Live
|3.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.37 × 953
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 16882
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
RoboForex-ECN
|4.55 × 1025
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.01 × 67
|
Darwinex-Live
|5.09 × 704
|
Valutrades-Live
|5.38 × 8
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.75 × 8
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|6.07 × 435
|
TASS-Live
|6.18 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.37 × 905
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
101
USD
USD
12
0%
57
33%
41%
0.98
-0.03
USD
USD
27%
1:100