Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.30 × 10 PUPrime-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 2.17 × 109 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 GOMarketsMU-Live 3.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 3.37 × 953 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 FusionMarkets-Live 3.90 × 16882 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 RoboForex-ECN 4.55 × 1025 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.01 × 67 Darwinex-Live 5.09 × 704 Valutrades-Live 5.38 × 8 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 ValutradesSeychelles-Live 5.75 × 8 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 XM.COM-MT5 6.07 × 435 TASS-Live 6.18 × 82 ICMarketsSC-MT5-4 6.37 × 905 41 daha fazla...