SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XM 88628458
Jose Carlos Carvalho

XM 88628458

Jose Carlos Carvalho
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
923
Kârla kapanan işlemler:
917 (99.34%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (0.65%)
En iyi işlem:
164.92 USD
En kötü işlem:
-21.51 USD
Brüt kâr:
6 705.94 USD (75 623 pips)
Brüt zarar:
-37.03 USD (1 212 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
330 (1 202.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 015.11 USD (128)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
95.39%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
310.04
Alış işlemleri:
537 (58.18%)
Satış işlemleri:
386 (41.82%)
Kâr faktörü:
181.09
Beklenen getiri:
7.23 USD
Ortalama kâr:
7.31 USD
Ortalama zarar:
-6.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.51 USD (1)
Aylık büyüme:
3.97%
Yıllık tahmin:
48.17%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.51 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (21.51 USD)
Varlığa göre:
82.81% (7 835.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD# 112
EURUSD# 92
GBPJPY# 78
GBPCHF# 51
USDCHF# 51
GBPUSD# 50
CHFJPY# 46
AUDCHF# 43
CADJPY# 40
CADCHF# 40
USDCAD# 39
AUDJPY# 38
NZDJPY# 37
AUDCAD# 34
USDJPY# 32
EURJPY# 31
EURCAD# 27
EURCHF# 18
NZDCAD# 16
GBPCAD# 15
EURGBP# 15
NZDUSD# 10
NZDCHF# 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD# 461
EURUSD# 451
GBPJPY# 515
GBPCHF# 176
USDCHF# 397
GBPUSD# 622
CHFJPY# 463
AUDCHF# 189
CADJPY# 370
CADCHF# 160
USDCAD# 195
AUDJPY# 213
NZDJPY# 227
AUDCAD# 160
USDJPY# 547
EURJPY# 465
EURCAD# 433
EURCHF# 108
NZDCAD# 62
GBPCAD# 224
EURGBP# 110
NZDUSD# 60
NZDCHF# 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD# 7.2K
EURUSD# 6.8K
GBPJPY# 10K
GBPCHF# 3.6K
USDCHF# 4.2K
GBPUSD# 5.8K
CHFJPY# 4.4K
AUDCHF# 2.4K
CADJPY# 4.1K
CADCHF# 1.4K
USDCAD# 3K
AUDJPY# 2.5K
NZDJPY# 2.2K
AUDCAD# 2.4K
USDJPY# 3.8K
EURJPY# 2.8K
EURCAD# 2.9K
EURCHF# 691
NZDCAD# 884
GBPCAD# 1.4K
EURGBP# 503
NZDUSD# 348
NZDCHF# 514
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.92 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 128
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 202.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Acting in forex since 2015.
İnceleme yok
2025.10.07 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 06:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 03:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 02:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 00:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XM 88628458
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
9.1K
USD
14
26%
923
99%
100%
181.09
7.23
USD
83%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.