Jens Bloebaum

Cullinan Gold TMGM

Jens Bloebaum
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
630
Kârla kapanan işlemler:
321 (50.95%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (49.05%)
En iyi işlem:
19.50 USD
En kötü işlem:
-22.10 USD
Brüt kâr:
723.53 USD (334 952 pips)
Brüt zarar:
-1 078.11 USD (470 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (14.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.42 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
10.31%
Maks. mevduat yükü:
8.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
371
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
362 (57.46%)
Satış işlemleri:
268 (42.54%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-89.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.20 USD (42)
Aylık büyüme:
-12.85%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
457.23 USD
Maksimum:
478.19 USD (39.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.55% (477.38 USD)
Varlığa göre:
7.15% (85.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 330
XAUUSD 200
US500 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -115
XAUUSD -225
US500 -15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -111K
XAUUSD -11K
US500 -13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.50 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +14.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Signal Timeframe: 20 min
Consistent Stop and Ordertrail-Management
No martingale
No trading outside of the Tradinghours and no Weekend Trading
The Signal contains:
1 Gold Bot
The Cullinan Gold System, is a Crossing EMA Expert Advisor with various Filters that has been continuously developed over the past 14 Years.
It runs on a VPS Server in New York with a 1-2 ms Connection.
The EA places a few Grid Orders in the Market at Intervals depending on the ATR x Factor, Orders that are not executed will be deleted after 30 - 70 minutes .


İnceleme yok
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cullinan Gold TMGM
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
1.3K
USD
14
96%
630
50%
10%
0.67
-0.56
USD
32%
1:500
Kopyala

