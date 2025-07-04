- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
630
Kârla kapanan işlemler:
321 (50.95%)
Zararla kapanan işlemler:
309 (49.05%)
En iyi işlem:
19.50 USD
En kötü işlem:
-22.10 USD
Brüt kâr:
723.53 USD (334 952 pips)
Brüt zarar:
-1 078.11 USD (470 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (14.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.42 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
10.31%
Maks. mevduat yükü:
8.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
371
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
362 (57.46%)
Satış işlemleri:
268 (42.54%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-3.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-89.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.20 USD (42)
Aylık büyüme:
-12.85%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
457.23 USD
Maksimum:
478.19 USD (39.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.55% (477.38 USD)
Varlığa göre:
7.15% (85.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|330
|XAUUSD
|200
|US500
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-115
|XAUUSD
|-225
|US500
|-15
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-111K
|XAUUSD
|-11K
|US500
|-13K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.50 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +14.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Signal Timeframe: 20 min
Consistent Stop and Ordertrail-Management
No martingale
No trading outside of the Tradinghours and no Weekend Trading
The Signal contains:
1 Gold Bot
Consistent Stop and Ordertrail-Management
No martingale
No trading outside of the Tradinghours and no Weekend Trading
The Signal contains:
1 Gold Bot
The Cullinan Gold System, is a Crossing EMA Expert Advisor with various Filters that has been continuously developed over the past 14 Years.
It runs on a VPS Server in New York with a 1-2 ms Connection.
The EA places a few Grid Orders in the Market at Intervals depending on the ATR x Factor, Orders that are not executed will be deleted after 30 - 70 minutes .
It runs on a VPS Server in New York with a 1-2 ms Connection.
The EA places a few Grid Orders in the Market at Intervals depending on the ATR x Factor, Orders that are not executed will be deleted after 30 - 70 minutes .
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
14
96%
630
50%
10%
0.67
-0.56
USD
USD
32%
1:500