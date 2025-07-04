- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
175 (47.68%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (52.32%)
En iyi işlem:
23.48 USD
En kötü işlem:
-26.78 USD
Brüt kâr:
1 047.10 USD (213 101 pips)
Brüt zarar:
-1 218.12 USD (599 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (51.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.40 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
92.15%
Maks. mevduat yükü:
5.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
145 (39.51%)
Satış işlemleri:
222 (60.49%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-63.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.02 USD (8)
Aylık büyüme:
-8.72%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.02 USD
Maksimum:
252.41 USD (23.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.36% (252.41 USD)
Varlığa göre:
2.95% (26.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|USDJPY
|33
|EURAUD
|27
|GBPAUD
|26
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|18
|GBPCAD
|18
|USDCAD
|16
|EURJPY
|14
|CADJPY
|11
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|11
|EURGBP
|11
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|9
|GBPNZD
|8
|AUDCAD
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|6
|EURCHF
|6
|EURCAD
|6
|CHFJPY
|6
|CADCHF
|4
|NZDJPY
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-183
|USDJPY
|21
|EURAUD
|23
|GBPAUD
|-1
|AUDUSD
|22
|EURNZD
|-33
|GBPCAD
|-10
|USDCAD
|-4
|EURJPY
|-42
|CADJPY
|11
|GBPUSD
|24
|AUDJPY
|19
|EURGBP
|10
|EURUSD
|22
|GBPJPY
|21
|GBPNZD
|-22
|AUDCAD
|13
|BTCUSD
|-29
|USDCHF
|17
|EURCHF
|2
|EURCAD
|-9
|CHFJPY
|-49
|CADCHF
|6
|NZDJPY
|25
|GBPCHF
|-22
|NZDUSD
|-1
|AUDCHF
|-7
|NZDCHF
|12
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|-6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-111K
|USDJPY
|4.2K
|EURAUD
|2.9K
|GBPAUD
|4.8K
|AUDUSD
|478
|EURNZD
|-1.1K
|GBPCAD
|92
|USDCAD
|-220
|EURJPY
|-3K
|CADJPY
|904
|GBPUSD
|2.2K
|AUDJPY
|1.6K
|EURGBP
|722
|EURUSD
|1.3K
|GBPJPY
|625
|GBPNZD
|591
|AUDCAD
|810
|BTCUSD
|-289K
|USDCHF
|-16
|EURCHF
|83
|EURCAD
|-38
|CHFJPY
|-2K
|CADCHF
|-205
|NZDJPY
|512
|GBPCHF
|-822
|NZDUSD
|-41
|AUDCHF
|-272
|NZDCHF
|467
|NZDCAD
|106
|AUDNZD
|-87
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.48 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +51.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 50
|
Pepperstone-04
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Edge09
|0.26 × 50
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 176
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
|
ICMarkets-Live16
|0.34 × 297
|
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
|
EuropeFX1-Live
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.38 × 21
|
Pepperstone-Edge07
|0.44 × 27
|
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.49 × 380
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.52 × 88
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 76
|
ICMarkets-Live06
|0.58 × 19
|
EGlobal-Cent4
|0.59 × 140
|
TurnkeyFX-Live
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.63 × 201
|
AxioryAsia-02Live
|0.64 × 342
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 54
|
TitanFX-02
|0.74 × 137
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.75 × 4
I am a fund manager. I manage risk max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
USD
828
USD
USD
20
34%
367
47%
92%
0.85
-0.47
USD
USD
23%
1:500