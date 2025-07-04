SinyallerBölümler
Van Hung Phan

VFX

Van Hung Phan
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
175 (47.68%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (52.32%)
En iyi işlem:
23.48 USD
En kötü işlem:
-26.78 USD
Brüt kâr:
1 047.10 USD (213 101 pips)
Brüt zarar:
-1 218.12 USD (599 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (51.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.40 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
92.15%
Maks. mevduat yükü:
5.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
145 (39.51%)
Satış işlemleri:
222 (60.49%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.47 USD
Ortalama kâr:
5.98 USD
Ortalama zarar:
-6.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-63.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.02 USD (8)
Aylık büyüme:
-8.72%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.02 USD
Maksimum:
252.41 USD (23.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.36% (252.41 USD)
Varlığa göre:
2.95% (26.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
USDJPY 33
EURAUD 27
GBPAUD 26
AUDUSD 19
EURNZD 18
GBPCAD 18
USDCAD 16
EURJPY 14
CADJPY 11
GBPUSD 11
AUDJPY 11
EURGBP 11
EURUSD 10
GBPJPY 9
GBPNZD 8
AUDCAD 8
BTCUSD 8
USDCHF 6
EURCHF 6
EURCAD 6
CHFJPY 6
CADCHF 4
NZDJPY 4
GBPCHF 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
NZDCAD 1
AUDNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -183
USDJPY 21
EURAUD 23
GBPAUD -1
AUDUSD 22
EURNZD -33
GBPCAD -10
USDCAD -4
EURJPY -42
CADJPY 11
GBPUSD 24
AUDJPY 19
EURGBP 10
EURUSD 22
GBPJPY 21
GBPNZD -22
AUDCAD 13
BTCUSD -29
USDCHF 17
EURCHF 2
EURCAD -9
CHFJPY -49
CADCHF 6
NZDJPY 25
GBPCHF -22
NZDUSD -1
AUDCHF -7
NZDCHF 12
NZDCAD 1
AUDNZD -6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -111K
USDJPY 4.2K
EURAUD 2.9K
GBPAUD 4.8K
AUDUSD 478
EURNZD -1.1K
GBPCAD 92
USDCAD -220
EURJPY -3K
CADJPY 904
GBPUSD 2.2K
AUDJPY 1.6K
EURGBP 722
EURUSD 1.3K
GBPJPY 625
GBPNZD 591
AUDCAD 810
BTCUSD -289K
USDCHF -16
EURCHF 83
EURCAD -38
CHFJPY -2K
CADCHF -205
NZDJPY 512
GBPCHF -822
NZDUSD -41
AUDCHF -272
NZDCHF 467
NZDCAD 106
AUDNZD -87
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.48 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +51.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
ICMarkets-Live16
0.34 × 297
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
0.44 × 27
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 380
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
EGlobal-Cent4
0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.63 × 201
AxioryAsia-02Live
0.64 × 342
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 54
TitanFX-02
0.74 × 137
PepperstoneUK-Edge10
0.75 × 4
145 daha fazla...
I am a fund manager. I manage risk max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
İnceleme yok
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.