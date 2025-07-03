SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Start V 2025
AS Trend LLC

Start V 2025

AS Trend LLC
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 55%
Bybit-Live-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
479
Kârla kapanan işlemler:
352 (73.48%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (26.51%)
En iyi işlem:
70.91 UST
En kötü işlem:
-30.60 UST
Brüt kâr:
1 099.79 UST (24 049 pips)
Brüt zarar:
-541.94 UST (18 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (156.50 UST)
Maksimum ardışık kâr:
186.66 UST (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
29.29%
Maks. mevduat yükü:
92.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
181 (37.79%)
Satış işlemleri:
298 (62.21%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
1.16 UST
Ortalama kâr:
3.12 UST
Ortalama zarar:
-4.27 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-193.92 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-193.92 UST (9)
Aylık büyüme:
16.78%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 UST
Maksimum:
193.98 UST (13.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.76% (196.62 UST)
Varlığa göre:
51.07% (633.23 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 416
XAUUSD+ 63
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 326
XAUUSD+ 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 3.2K
XAUUSD+ 2.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.91 UST
En kötü işlem: -31 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +156.50 UST
Maksimum ardışık zarar: -193.92 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Взял новый счет в работу
İnceleme yok
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Start V 2025
Ayda 5000 USD
55%
0
0
USD
1.1K
UST
12
73%
479
73%
29%
2.02
1.16
UST
51%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.