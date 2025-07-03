- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
479
Kârla kapanan işlemler:
352 (73.48%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (26.51%)
En iyi işlem:
70.91 UST
En kötü işlem:
-30.60 UST
Brüt kâr:
1 099.79 UST (24 049 pips)
Brüt zarar:
-541.94 UST (18 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (156.50 UST)
Maksimum ardışık kâr:
186.66 UST (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
29.29%
Maks. mevduat yükü:
92.67%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
181 (37.79%)
Satış işlemleri:
298 (62.21%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
1.16 UST
Ortalama kâr:
3.12 UST
Ortalama zarar:
-4.27 UST
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-193.92 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-193.92 UST (9)
Aylık büyüme:
16.78%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 UST
Maksimum:
193.98 UST (13.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.76% (196.62 UST)
Varlığa göre:
51.07% (633.23 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|416
|XAUUSD+
|63
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|326
|XAUUSD+
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|3.2K
|XAUUSD+
|2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.91 UST
En kötü işlem: -31 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +156.50 UST
Maksimum ardışık zarar: -193.92 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Взял новый счет в работу
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
55%
0
0
USD
USD
1.1K
UST
UST
12
73%
479
73%
29%
2.02
1.16
UST
UST
51%
1:500