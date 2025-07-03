- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
520
Kârla kapanan işlemler:
373 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (28.27%)
En iyi işlem:
38.18 UST
En kötü işlem:
-21.72 UST
Brüt kâr:
917.76 UST (27 535 pips)
Brüt zarar:
-437.14 UST (19 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (104.67 UST)
Maksimum ardışık kâr:
104.67 UST (20)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
31.01%
Maks. mevduat yükü:
22.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
9.55
Alış işlemleri:
227 (43.65%)
Satış işlemleri:
293 (56.35%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.92 UST
Ortalama kâr:
2.46 UST
Ortalama zarar:
-2.97 UST
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-41.50 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-50.22 UST (4)
Aylık büyüme:
6.73%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 UST
Maksimum:
50.34 UST (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.96% (42.76 UST)
Varlığa göre:
17.44% (177.32 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|502
|XAUUSD+
|18
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|413
|XAUUSD+
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|7.6K
|XAUUSD+
|664
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.18 UST
En kötü işlem: -22 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +104.67 UST
Maksimum ardışık zarar: -41.50 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Взял в работу новый счет
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
52%
0
0
USD
USD
1.2K
UST
UST
13
90%
520
71%
31%
2.09
0.92
UST
UST
17%
1:500