AS Trend LLC

Start M 2025

AS Trend LLC
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
Bybit-Live-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
520
Kârla kapanan işlemler:
373 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (28.27%)
En iyi işlem:
38.18 UST
En kötü işlem:
-21.72 UST
Brüt kâr:
917.76 UST (27 535 pips)
Brüt zarar:
-437.14 UST (19 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (104.67 UST)
Maksimum ardışık kâr:
104.67 UST (20)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
31.01%
Maks. mevduat yükü:
22.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
9.55
Alış işlemleri:
227 (43.65%)
Satış işlemleri:
293 (56.35%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.92 UST
Ortalama kâr:
2.46 UST
Ortalama zarar:
-2.97 UST
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-41.50 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-50.22 UST (4)
Aylık büyüme:
6.73%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 UST
Maksimum:
50.34 UST (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.96% (42.76 UST)
Varlığa göre:
17.44% (177.32 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 502
XAUUSD+ 18
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 413
XAUUSD+ 68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 7.6K
XAUUSD+ 664
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.18 UST
En kötü işlem: -22 UST
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +104.67 UST
Maksimum ardışık zarar: -41.50 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Взял в работу новый счет
İnceleme yok
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 22:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 02:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 22:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 23:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 07:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 03:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.04 00:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.04 00:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.04 00:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.04 00:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
