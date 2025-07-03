SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FIT RCX Exchanger
Guillaume Duportal

FIT RCX Exchanger

Guillaume Duportal
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
954
Kârla kapanan işlemler:
705 (73.89%)
Zararla kapanan işlemler:
249 (26.10%)
En iyi işlem:
610.00 USD
En kötü işlem:
-525.00 USD
Brüt kâr:
5 364.11 USD (100 267 pips)
Brüt zarar:
-3 664.98 USD (61 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (209.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 107.12 USD (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.11%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
484 (50.73%)
Satış işlemleri:
470 (49.27%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
1.78 USD
Ortalama kâr:
7.61 USD
Ortalama zarar:
-14.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-149.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-964.26 USD (8)
Aylık büyüme:
0.27%
Yıllık tahmin:
5.49%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
255.22 USD
Maksimum:
2 362.26 USD (2.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.31% (2 362.26 USD)
Varlığa göre:
37.90% (38 546.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.ins 139
GBPAUD.ins 133
AUDUSD.ins 110
USDCHF.ins 83
AUDCHF.ins 67
USDCAD.ins 61
NZDCAD.ins 60
EURCAD.ins 53
USDJPY_i 31
NZDUSD.ins 31
Gold_i 21
EURJPY_i 20
GBPCAD.ins 19
EURGBP.ins 17
GBPUSD.ins 14
GBPJPY_i 10
AUDUSD_i 8
CADJPY_i 7
EURCHF.ins 7
EURUSD_i 5
USDCHF_i 5
USDCAD_i 5
GBPUSD_i 5
AUDNZD.ins 5
GBPCHF.ins 4
AUDCAD.ins 4
EURCHF_i 3
EURCAD_i 3
GBPCAD_i 3
CHFJPY_i 3
GBPJPY.ins 3
EURJPY.ins 3
NZDUSD_i 2
CHFJPY.ins 2
AUDJPY.ins 2
NZDCHF.ins 2
CADCHF.ins 1
USDJPY.ins 1
EURNZD.ins 1
GBPNZD.ins 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.ins 218
GBPAUD.ins 70
AUDUSD.ins 118
USDCHF.ins 162
AUDCHF.ins 91
USDCAD.ins 320
NZDCAD.ins 59
EURCAD.ins 61
USDJPY_i -11
NZDUSD.ins 45
Gold_i 87
EURJPY_i -203
GBPCAD.ins 9
EURGBP.ins 44
GBPUSD.ins 121
GBPJPY_i 91
AUDUSD_i -222
CADJPY_i -33
EURCHF.ins 3
EURUSD_i 215
USDCHF_i -188
USDCAD_i -25
GBPUSD_i -17
AUDNZD.ins 43
GBPCHF.ins 161
AUDCAD.ins 2
EURCHF_i 70
EURCAD_i 0
GBPCAD_i 0
CHFJPY_i 0
GBPJPY.ins 109
EURJPY.ins 2
NZDUSD_i -18
CHFJPY.ins 56
AUDJPY.ins 58
NZDCHF.ins 89
CADCHF.ins 28
USDJPY.ins 28
EURNZD.ins 28
GBPNZD.ins 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.ins 2.8K
GBPAUD.ins 8.9K
AUDUSD.ins 2.8K
USDCHF.ins 4.3K
AUDCHF.ins 4.8K
USDCAD.ins 151
NZDCAD.ins 1.8K
EURCAD.ins 4.9K
USDJPY_i -346
NZDUSD.ins 1.5K
Gold_i -281
EURJPY_i -307
GBPCAD.ins 147
EURGBP.ins 1.3K
GBPUSD.ins 1.7K
GBPJPY_i -15
AUDUSD_i -160
CADJPY_i -71
EURCHF.ins 174
EURUSD_i 22
USDCHF_i -78
USDCAD_i -58
GBPUSD_i -27
AUDNZD.ins 139
GBPCHF.ins 843
AUDCAD.ins 301
EURCHF_i 2
EURCAD_i -30
GBPCAD_i -40
CHFJPY_i -15
GBPJPY.ins 1.7K
EURJPY.ins 225
NZDUSD_i -22
CHFJPY.ins 513
AUDJPY.ins 285
NZDCHF.ins 215
CADCHF.ins 100
USDJPY.ins 324
EURNZD.ins 281
GBPNZD.ins 324
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +610.00 USD
En kötü işlem: -525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +209.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RCXGlobalFZ-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 19:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FIT RCX Exchanger
Ayda 999 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
24
85%
954
73%
100%
1.46
1.78
USD
38%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.