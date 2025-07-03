SinyallerBölümler
Felipe Passos De Moraes Alves

VARTS old

Felipe Passos De Moraes Alves
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
219 (67.17%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (32.82%)
En iyi işlem:
920.00 BRL
En kötü işlem:
-1 240.00 BRL
Brüt kâr:
23 283.00 BRL (1 062 530 pips)
Brüt zarar:
-20 890.80 BRL (3 770 790 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 324.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 184.00 BRL (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
12.05%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
142 (43.56%)
Satış işlemleri:
184 (56.44%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
7.34 BRL
Ortalama kâr:
106.32 BRL
Ortalama zarar:
-195.24 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 127.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 127.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
-11.36%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
884.00 BRL
Maksimum:
5 203.20 BRL (44.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.42% (5 203.20 BRL)
Varlığa göre:
11.20% (1 120.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25 124
WINM25 51
BITQ25 34
WINV25 33
WDON25 24
WDOQ25 20
WDOU25 16
WDOV25 11
WDOM25 9
WDOK25 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25 811
WINM25 444
BITQ25 -119
WINV25 -605
WDON25 432
WDOQ25 944
WDOU25 -653
WDOV25 -35
WDOM25 -223
WDOK25 57
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25 3.6K
WINM25 5.4K
BITQ25 -2.7M
WINV25 185
WDON25 38K
WDOQ25 30K
WDOU25 -35K
WDOV25 -25K
WDOM25 -51K
WDOK25 13K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +920.00 BRL
En kötü işlem: -1 240 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 324.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 127.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BancoBTGPactual-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinal V.A.R.T.S. - Estratégia de Mean Reversion baseada em Volume Profile para WIN/WDO. Opera rompimentos + retornos à Value Area com SL dinâmico e TP baseado no SL.
Capital mínimo: R$5k.
Horário: 09:15-17:30 (GMT-3).
Resultados consistentes em conta real (confira histórico).

📢 Sinal para Copia - EA V.A.R.T.S. (Volume Area Range Trading Seeker)

🔎 Estratégia:
Robô baseado em Volume Profile e Mean Reversion, operando nos contratos de Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) da B3. Focado no período de maior liquidez (09:15 às 17:30), o EA identifica oportunidades de reversão dentro da Value Area (VA) – área que concentra 70% do volume negociado no dia anterior.

⚙️ Lógica de Operação:

  1. Value Area (VA): Calcula diariamente os níveis de VAH (High), VAL (Low) e POC (Point of Control).

  2. Entradas:

    • COMPRA: Rompimento abaixo da VAL + retorno à VA + confirmação de velas.

    • VENDA: Rompimento acima da VAH + retorno à VA + confirmação de velas.

  3. Gerenciamento:

    • Stop Loss: Dinâmico (baseado no tamanho da VA).

    • Take Profit: Múltiplo ajustável baseado no SL.

    • Trailing Stop: Ativado.

    • Proteção: Limite diário de perdas (ajustável).

💡 Destaques:

  • Estratégia consolidada: Operações baseadas em zonas de alta probabilidade.

  • Controle rigoroso: Evita over-trading e protege o capital.

  • Otimizado para B3: Configurações ajustadas ao perfil dos contratos.

  • NÃO UTILIZA MARTINGALE E NÃO FAZ PREÇO MÉDIO.

📊 Requisitos Mínimos:

  • Capital sugerido: R$ 5.000+ (para operar no índice e no dolar com segurança).

  • Timeframe: M1.

  • Horário operacional: 09:15 às 17:30 (fechamento automático às 17:55).

🔗 Copie este sinal e opere com disciplina!
(Resultados reais desde [Abril/2025] – ver histórico no perfil)


Obs: Note que o saldo da conta é zerado ao fim de cada dia e iniciado novamente no dia seguinte, esse é um mecanismo de segurança da corretora (BTG) para evitar dormir posicionado. A garantia mínima recomendada é R$5.000,00 para operar com 4 mini contratos de dólar e até 3 mini contratos de índice ao mesmo tempo.








İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 12:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 15:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
