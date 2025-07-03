- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25
|124
|WINM25
|51
|BITQ25
|34
|WINV25
|33
|WDON25
|24
|WDOQ25
|20
|WDOU25
|16
|WDOV25
|11
|WDOM25
|9
|WDOK25
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25
|811
|WINM25
|444
|BITQ25
|-119
|WINV25
|-605
|WDON25
|432
|WDOQ25
|944
|WDOU25
|-653
|WDOV25
|-35
|WDOM25
|-223
|WDOK25
|57
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25
|3.6K
|WINM25
|5.4K
|BITQ25
|-2.7M
|WINV25
|185
|WDON25
|38K
|WDOQ25
|30K
|WDOU25
|-35K
|WDOV25
|-25K
|WDOM25
|-51K
|WDOK25
|13K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BancoBTGPactual-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Capital mínimo: R$5k.
Horário: 09:15-17:30 (GMT-3).
Resultados consistentes em conta real (confira histórico).
📢 Sinal para Copia - EA V.A.R.T.S. (Volume Area Range Trading Seeker)
🔎 Estratégia:
Robô baseado em Volume Profile e Mean Reversion, operando nos contratos de Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) da B3. Focado no período de maior liquidez (09:15 às 17:30), o EA identifica oportunidades de reversão dentro da Value Area (VA) – área que concentra 70% do volume negociado no dia anterior.
⚙️ Lógica de Operação:
-
Value Area (VA): Calcula diariamente os níveis de VAH (High), VAL (Low) e POC (Point of Control).
-
Entradas:
-
COMPRA: Rompimento abaixo da VAL + retorno à VA + confirmação de velas.
-
VENDA: Rompimento acima da VAH + retorno à VA + confirmação de velas.
-
-
Gerenciamento:
-
Stop Loss: Dinâmico (baseado no tamanho da VA).
-
Take Profit: Múltiplo ajustável baseado no SL.
-
Trailing Stop: Ativado.
-
Proteção: Limite diário de perdas (ajustável).
-
💡 Destaques:
-
Estratégia consolidada: Operações baseadas em zonas de alta probabilidade.
-
Controle rigoroso: Evita over-trading e protege o capital.
-
Otimizado para B3: Configurações ajustadas ao perfil dos contratos.
-
NÃO UTILIZA MARTINGALE E NÃO FAZ PREÇO MÉDIO.
📊 Requisitos Mínimos:
-
Capital sugerido: R$ 5.000+ (para operar no índice e no dolar com segurança).
-
Timeframe: M1.
-
Horário operacional: 09:15 às 17:30 (fechamento automático às 17:55).
🔗 Copie este sinal e opere com disciplina!
(Resultados reais desde [Abril/2025] – ver histórico no perfil)
Obs: Note que o saldo da conta é zerado ao fim de cada dia e iniciado novamente no dia seguinte, esse é um mecanismo de segurança da corretora (BTG) para evitar dormir posicionado. A garantia mínima recomendada é R$5.000,00 para operar com 4 mini contratos de dólar e até 3 mini contratos de índice ao mesmo tempo.
