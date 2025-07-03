SinyallerBölümler
Soheal Ahmed

FastRun

Soheal Ahmed
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
92 (85.18%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (14.81%)
En iyi işlem:
19.23 USD
En kötü işlem:
-81.81 USD
Brüt kâr:
138.89 USD (11 293 pips)
Brüt zarar:
-257.76 USD (8 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (35.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.10 USD (32)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
77.28%
Maks. mevduat yükü:
10.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
50 (46.30%)
Satış işlemleri:
58 (53.70%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-16.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-72.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.81 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.17%
Yıllık tahmin:
-26.36%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153.30 USD
Maksimum:
160.43 USD (77.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.83% (160.27 USD)
Varlığa göre:
29.06% (37.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 15
EURCAD 10
GBPUSD 9
EURAUD 9
NZDUSD 7
NZDCAD 7
GBPCAD 5
USDCHF 5
USDCAD 4
EURUSD 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
AUDUSD 3
GBPCHF 3
GBPAUD 3
EURGBP 2
EURCHF 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
XAUUSD 1
AUDSGD 1
EURSGD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD -18
EURCAD -148
GBPUSD 14
EURAUD 9
NZDUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 3
USDCHF 8
USDCAD 5
EURUSD 0
AUDCHF 4
NZDCHF 2
AUDCAD -1
USDSGD 2
AUDUSD 2
GBPCHF 4
GBPAUD 2
EURGBP 1
EURCHF -9
AUDNZD 7
AUDJPY -8
XAUUSD -5
AUDSGD 1
EURSGD 1
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -2.8K
EURCAD -126
GBPUSD 1.1K
EURAUD 1.6K
NZDUSD 376
NZDCAD 308
GBPCAD 516
USDCHF 643
USDCAD 483
EURUSD 26
AUDCHF 414
NZDCHF 273
AUDCAD -379
USDSGD 273
AUDUSD 234
GBPCHF 355
GBPAUD 305
EURGBP 68
EURCHF -489
AUDNZD 34
AUDJPY -102
XAUUSD -531
AUDSGD 92
EURSGD 153
EURNZD 354
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.23 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.21 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12458
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 325
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.09 × 573
VantageInternational-Live 4
2.13 × 172
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
İnceleme yok
2025.09.09 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.04 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 14:45
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 4.23% of days out of the 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 14:45
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.72% of days out of the 331 days of the signal's entire lifetime.
