İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
92 (85.18%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (14.81%)
En iyi işlem:
19.23 USD
En kötü işlem:
-81.81 USD
Brüt kâr:
138.89 USD (11 293 pips)
Brüt zarar:
-257.76 USD (8 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (35.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.10 USD (32)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
77.28%
Maks. mevduat yükü:
10.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
50 (46.30%)
Satış işlemleri:
58 (53.70%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-1.10 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-16.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-72.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.81 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.17%
Yıllık tahmin:
-26.36%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
153.30 USD
Maksimum:
160.43 USD (77.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.83% (160.27 USD)
Varlığa göre:
29.06% (37.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|15
|EURCAD
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|9
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|5
|USDCHF
|5
|USDCAD
|4
|EURUSD
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|AUDCAD
|3
|USDSGD
|3
|AUDUSD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDJPY
|1
|XAUUSD
|1
|AUDSGD
|1
|EURSGD
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|-18
|EURCAD
|-148
|GBPUSD
|14
|EURAUD
|9
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|3
|USDCHF
|8
|USDCAD
|5
|EURUSD
|0
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|-1
|USDSGD
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCHF
|4
|GBPAUD
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-9
|AUDNZD
|7
|AUDJPY
|-8
|XAUUSD
|-5
|AUDSGD
|1
|EURSGD
|1
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|-2.8K
|EURCAD
|-126
|GBPUSD
|1.1K
|EURAUD
|1.6K
|NZDUSD
|376
|NZDCAD
|308
|GBPCAD
|516
|USDCHF
|643
|USDCAD
|483
|EURUSD
|26
|AUDCHF
|414
|NZDCHF
|273
|AUDCAD
|-379
|USDSGD
|273
|AUDUSD
|234
|GBPCHF
|355
|GBPAUD
|305
|EURGBP
|68
|EURCHF
|-489
|AUDNZD
|34
|AUDJPY
|-102
|XAUUSD
|-531
|AUDSGD
|92
|EURSGD
|153
|EURNZD
|354
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +19.23 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.21 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12458
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 325
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.09 × 573
|
VantageInternational-Live 4
|2.13 × 172
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
Forex.com-Live 536
|2.25 × 167
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-66%
0
0
USD
USD
127
USD
USD
60
83%
108
85%
77%
0.53
-1.10
USD
USD
76%
1:500