ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP51

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 70%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25 458
Kârla kapanan işlemler:
16 966 (66.64%)
Zararla kapanan işlemler:
8 492 (33.36%)
En iyi işlem:
38 955.90 USD
En kötü işlem:
-16 633.06 USD
Brüt kâr:
306 756.95 USD (2 588 199 pips)
Brüt zarar:
-237 198.50 USD (3 368 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (252.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 985.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.35%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1330
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
12 928 (50.78%)
Satış işlemleri:
12 530 (49.22%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
18.08 USD
Ortalama zarar:
-27.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-21 993.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45 541.55 USD (14)
Aylık büyüme:
3.97%
Yıllık tahmin:
48.21%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 641.53 USD
Maksimum:
45 541.55 USD (30.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.09% (45 541.55 USD)
Varlığa göre:
4.83% (7 729.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25457
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70K
AUDUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -779K
AUDUSD -9
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38 955.90 USD
En kötü işlem: -16 633 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +252.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -21 993.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 22
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
3.50 × 2
Pepperstone-Edge12
4.11 × 9
ICMarketsSC-Live25
4.16 × 106
TitanFX-04
4.68 × 1196
info +55(88)997318682
İnceleme yok
2025.07.03 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
