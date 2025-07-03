- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25 458
Kârla kapanan işlemler:
16 966 (66.64%)
Zararla kapanan işlemler:
8 492 (33.36%)
En iyi işlem:
38 955.90 USD
En kötü işlem:
-16 633.06 USD
Brüt kâr:
306 756.95 USD (2 588 199 pips)
Brüt zarar:
-237 198.50 USD (3 368 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (252.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 985.84 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
97.35%
Maks. mevduat yükü:
4.11%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1330
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
12 928 (50.78%)
Satış işlemleri:
12 530 (49.22%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
18.08 USD
Ortalama zarar:
-27.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-21 993.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45 541.55 USD (14)
Aylık büyüme:
3.97%
Yıllık tahmin:
48.21%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 641.53 USD
Maksimum:
45 541.55 USD (30.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.09% (45 541.55 USD)
Varlığa göre:
4.83% (7 729.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25457
|AUDUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70K
|AUDUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-779K
|AUDUSD
|-9
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38 955.90 USD
En kötü işlem: -16 633 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +252.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -21 993.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
