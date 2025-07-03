SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SmartGridPullback XAUUSD
David Valentin

SmartGridPullback XAUUSD

David Valentin
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
97 (64.66%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (35.33%)
En iyi işlem:
732.00 USD
En kötü işlem:
-261.85 USD
Brüt kâr:
6 910.85 USD (121 560 pips)
Brüt zarar:
-4 126.28 USD (135 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (262.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 909.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
75.22%
Maks. mevduat yükü:
21.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
105 (70.00%)
Satış işlemleri:
45 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
18.56 USD
Ortalama kâr:
71.25 USD
Ortalama zarar:
-77.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 770.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 770.65 USD (11)
Aylık büyüme:
10.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 770.65 USD (23.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.53% (1 770.65 USD)
Varlığa göre:
64.78% (6 835.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 147
archived 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
archived 592
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -15K
archived 0
USDCAD 140
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +732.00 USD
En kötü işlem: -262 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +262.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 770.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 20
ECMarkets-Live02
0.00 × 20
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 14
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
172 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
No swaps are charged
2025.08.11 07:28
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
