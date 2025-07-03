- Büyüme
İşlemler:
150
Kârla kapanan işlemler:
97 (64.66%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (35.33%)
En iyi işlem:
732.00 USD
En kötü işlem:
-261.85 USD
Brüt kâr:
6 910.85 USD (121 560 pips)
Brüt zarar:
-4 126.28 USD (135 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (262.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 909.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
75.22%
Maks. mevduat yükü:
21.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
105 (70.00%)
Satış işlemleri:
45 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
18.56 USD
Ortalama kâr:
71.25 USD
Ortalama zarar:
-77.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 770.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 770.65 USD (11)
Aylık büyüme:
10.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 770.65 USD (23.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.53% (1 770.65 USD)
Varlığa göre:
64.78% (6 835.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|archived
|2
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|archived
|592
|USDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-15K
|archived
|0
|USDCAD
|140
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +732.00 USD
En kötü işlem: -262 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +262.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 770.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 20
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 20
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
