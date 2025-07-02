SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Saga EA
Yun Fei Kang

Saga EA

Yun Fei Kang
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
VTMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 842
Kârla kapanan işlemler:
958 (33.70%)
Zararla kapanan işlemler:
1 884 (66.29%)
En iyi işlem:
884.00 USD
En kötü işlem:
-1 741.33 USD
Brüt kâr:
27 937.89 USD (250 706 pips)
Brüt zarar:
-32 816.66 USD (335 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 921.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 921.93 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
57.37%
Maks. mevduat yükü:
11.27%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
636
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
1 423 (50.07%)
Satış işlemleri:
1 419 (49.93%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.72 USD
Ortalama kâr:
29.16 USD
Ortalama zarar:
-17.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-22.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 668.29 USD (2)
Aylık büyüme:
-19.27%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 878.83 USD
Maksimum:
6 952.80 USD (57.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.59% (6 952.80 USD)
Varlığa göre:
16.19% (1 268.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-VIP 2842
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-VIP -4.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-VIP -84K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +884.00 USD
En kötü işlem: -1 741 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 921.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 03:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 03:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Saga EA
Ayda 300 USD
-49%
0
0
USD
5.1K
USD
13
99%
2 842
33%
57%
0.85
-1.72
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.