Sinyaller / MetaTrader 4 / The Holy Grail
Van Truong Nguyen

The Holy Grail

Van Truong Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 135%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
165 (92.69%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (7.30%)
En iyi işlem:
34.83 USD
En kötü işlem:
-48.41 USD
Brüt kâr:
584.06 USD (492 945 pips)
Brüt zarar:
-170.59 USD (165 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (252.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.25 USD (78)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
6.37%
Maks. mevduat yükü:
91.85%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
97 (54.49%)
Satış işlemleri:
81 (45.51%)
Kâr faktörü:
3.42
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-13.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-94.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.59 USD (21.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.32% (112.59 USD)
Varlığa göre:
13.41% (69.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 177
GBPJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 413
GBPJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 328K
GBPJPYm 24
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.83 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +252.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Investing made easy with Copy Trading!
İnceleme yok
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 03:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.49% of days out of the 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.35% of days out of the 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
