- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
178
Kârla kapanan işlemler:
165 (92.69%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (7.30%)
En iyi işlem:
34.83 USD
En kötü işlem:
-48.41 USD
Brüt kâr:
584.06 USD (492 945 pips)
Brüt zarar:
-170.59 USD (165 117 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (252.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.25 USD (78)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
6.37%
Maks. mevduat yükü:
91.85%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
97 (54.49%)
Satış işlemleri:
81 (45.51%)
Kâr faktörü:
3.42
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-13.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-94.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.98 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
112.59 USD (21.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.32% (112.59 USD)
Varlığa göre:
13.41% (69.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|177
|GBPJPYm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|413
|GBPJPYm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|328K
|GBPJPYm
|24
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.83 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +252.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -94.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
- Investing made easy with Copy Trading!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
135%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
13
0%
178
92%
6%
3.42
2.32
USD
USD
13%
1:200