Sio Hong Do Fong

AUDCADNZDCAD

Sio Hong Do Fong
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -61%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
712
Kârla kapanan işlemler:
514 (72.19%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (27.81%)
En iyi işlem:
392.36 USD
En kötü işlem:
-1 999.44 USD
Brüt kâr:
3 883.72 USD (148 382 pips)
Brüt zarar:
-10 861.85 USD (104 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (113.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.48 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
324 (45.51%)
Satış işlemleri:
388 (54.49%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-9.80 USD
Ortalama kâr:
7.56 USD
Ortalama zarar:
-54.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-8 961.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 961.43 USD (22)
Aylık büyüme:
3.37%
Yıllık tahmin:
41.01%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 206.16 USD
Maksimum:
9 632.34 USD (329.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.81% (9 650.82 USD)
Varlığa göre:
10.99% (1 161.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD+ 358
AUDCAD+ 344
AUDNZD+ 9
USDCAD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD+ -8.4K
AUDCAD+ 1.5K
AUDNZD+ 5
USDCAD+ -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD+ 11K
AUDCAD+ 32K
AUDNZD+ 987
USDCAD+ -143
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +392.36 USD
En kötü işlem: -1 999 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +113.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 961.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 12:53
A large drawdown may occur on the account again
