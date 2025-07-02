SinyallerBölümler
Kristina Dehtiarova

Signals

Kristina Dehtiarova
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 20%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 919
Kârla kapanan işlemler:
2 891 (73.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 028 (26.23%)
En iyi işlem:
1 236.44 USD
En kötü işlem:
-2 402.75 USD
Brüt kâr:
30 325.82 USD (35 245 449 pips)
Brüt zarar:
-28 942.45 USD (31 692 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (158.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 278.43 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
86.20%
Maks. mevduat yükü:
12.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
1 777 (45.34%)
Satış işlemleri:
2 142 (54.66%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
10.49 USD
Ortalama zarar:
-28.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-781.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 919.81 USD (8)
Aylık büyüme:
2.18%
Yıllık tahmin:
30.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 894.11 USD
Maksimum:
3 920.50 USD (43.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.58% (3 920.50 USD)
Varlığa göre:
28.96% (2 301.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 2037
GBPUSD 883
EURUSD 838
BTCUSD 143
WHEAT 8
BRN 2
HO 2
ES 2
NZDUSD 1
NG 1
FDAX 1
COFFEE 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 6.1K
GBPUSD -1.9K
EURUSD 1.3K
BTCUSD -4.5K
WHEAT -132
BRN 78
HO -194
ES 527
NZDUSD 11
NG 105
FDAX 25
COFFEE -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 55K
GBPUSD -24K
EURUSD 3K
BTCUSD 3.5M
WHEAT -6K
BRN 191
HO -840
ES 4.1K
NZDUSD 232
NG 217
FDAX 1.2K
COFFEE -842
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 236.44 USD
En kötü işlem: -2 403 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +158.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -781.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.57 × 937
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
318 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.08 20:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 09:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 117 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Signals
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
8.4K
USD
126
99%
3 919
73%
86%
1.04
0.35
USD
44%
1:500
