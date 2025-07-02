SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldTrading2025
Tan Eng How

GoldTrading2025

Tan Eng How
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 154%
FBS-Real-10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31 862
Kârla kapanan işlemler:
21 056 (66.08%)
Zararla kapanan işlemler:
10 806 (33.92%)
En iyi işlem:
750 755.03 USD
En kötü işlem:
-21 031.02 USD
Brüt kâr:
3 229 783.06 USD (2 933 921 pips)
Brüt zarar:
-1 201 082.96 USD (4 021 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (231.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
801 793.58 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
75.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4578
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
5.62
Alış işlemleri:
15 806 (49.61%)
Satış işlemleri:
16 056 (50.39%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
63.67 USD
Ortalama kâr:
153.39 USD
Ortalama zarar:
-111.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-360 857.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360 857.83 USD (57)
Aylık büyüme:
17.53%
Yıllık tahmin:
212.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
360 887.91 USD (13.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.02% (360 887.91 USD)
Varlığa göre:
25.66% (781 821.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31860
archived 2
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2M
archived 802K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.1M
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +750 755.03 USD
En kötü işlem: -21 031 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 57
Maksimum ardışık kâr: +231.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -360 857.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.26 23:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.02 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
