- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31 862
Kârla kapanan işlemler:
21 056 (66.08%)
Zararla kapanan işlemler:
10 806 (33.92%)
En iyi işlem:
750 755.03 USD
En kötü işlem:
-21 031.02 USD
Brüt kâr:
3 229 783.06 USD (2 933 921 pips)
Brüt zarar:
-1 201 082.96 USD (4 021 936 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (231.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
801 793.58 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
75.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4578
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
5.62
Alış işlemleri:
15 806 (49.61%)
Satış işlemleri:
16 056 (50.39%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
63.67 USD
Ortalama kâr:
153.39 USD
Ortalama zarar:
-111.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-360 857.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360 857.83 USD (57)
Aylık büyüme:
17.53%
Yıllık tahmin:
212.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
360 887.91 USD (13.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.02% (360 887.91 USD)
Varlığa göre:
25.66% (781 821.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31860
|archived
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2M
|archived
|802K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.1M
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +750 755.03 USD
En kötü işlem: -21 031 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 57
Maksimum ardışık kâr: +231.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -360 857.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
154%
0
0
USD
USD
4.3M
USD
USD
17
99%
31 862
66%
99%
2.68
63.67
USD
USD
26%
1:200