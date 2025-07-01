SinyallerBölümler
Rame Al Qasir

Gold Trader Pro

Rame Al Qasir
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 50%
TradeQuo-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
149 (81.86%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (18.13%)
En iyi işlem:
85.02 USD
En kötü işlem:
-70.17 USD
Brüt kâr:
1 624.76 USD (154 399 pips)
Brüt zarar:
-388.74 USD (29 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (351.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
351.83 USD (32)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
79.93%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
179 (98.35%)
Satış işlemleri:
3 (1.65%)
Kâr faktörü:
4.18
Beklenen getiri:
6.79 USD
Ortalama kâr:
10.90 USD
Ortalama zarar:
-11.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-176.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.29 USD (5)
Aylık büyüme:
25.23%
Yıllık tahmin:
306.17%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
220.14 USD (6.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.03% (220.38 USD)
Varlığa göre:
42.27% (1 270.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 175
NASUSD.ecn 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs 1.2K
NASUSD.ecn 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs 111K
NASUSD.ecn 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.02 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +351.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -176.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuo-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Turkish (Türkçe)

Strateji Açıklaması – Gold Trader Pro
Rame Al Qasir tarafından geliştirildi

Gold Trader Pro, derin emir akışı analizine dayanan yüksek derecede uzmanlaşmış bir strateji kullanır – özellikle footprint grafiklerine ve büyük piyasa katılımcılarının absorpsiyon davranışına odaklanır.

Anahtar nokta, büyük hacimlerin sessizce “absorbe edildiği” alanları tespit etmektir – bu, profesyonel faaliyetlerin açık bir işaretidir. Bu absorpsiyon bölgeleri, fiyatlarda görünmeden önce yaklaşan trend dönüşlerini veya güçlü devamları gösterir. Strateji, bu erken sinyalleri kullanarak genellikle diğerlerinin tereddüt ettiği veya çıktıktan sonra gerçekleşen hassas girişler oluşturur.

Stratejinin merkezinde, CVD (Kümülatif Hacim Delta) ile fiyat arasındaki korelasyon bulunur. CVD ile fiyat arasındaki uyumsuzluklar, alım veya satım baskısının sürdürülebilir olup olmadığını veya gizli absorpsiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterir. Bu uyumsuzluklar, potansiyel dönüş noktalarını veya trend takip durumlarını erken tespit etmeye yardımcı olur.

Footprint grafikler, hacmin nerede hakim olduğunu, piyasayı kimin kontrol ettiğini ve momentumun ne zaman güçlendiğini veya zayıfladığını gösterir. Kurulum, manuel piyasa yapısı analizleri ve verimliliği artırmak için algoritmik destek ile tamamlanır.

Risk yönetimi konservatif ve dinamik olarak ayarlanmıştır – odak noktası sermayenin korunması ve kontrollü büyümedir. Gereksiz düşüşlerden kaçınmak için sadece yüksek kaliteli kurulumlar işlem görür.

Bu strateji özellikle altın piyasası için tasarlanmıştır ve birçok klasik stratejinin başarısız olduğu volatil piyasa dönemlerinde, emir akışı ve hacmin gerçek fiyat hareketini ortaya koyduğu durumlarda özellikle başarılıdır.


İnceleme yok
2025.09.10 14:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 10:16 2025.09.10 10:16:04  

Update zum Drawdown von 42% Der bisherige Drawdown von 42% entstand durch falsche Konfigurationen des von mir eingesetzten Roboters. Dank meines manuellen Eingreifens und der niedrigen Lotsize konnte dieser Drawdown jedoch als Teil des Geschäftsverlaufs kompensiert werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, sodass ein derartiger Drawdown in Zukunft nicht mehr zu erwarten ist. Update on the 42% Drawdown The previous 42% drawdown was caused by incorrect configurations of the robot I use. Thanks to my manual oversight and the low lot size, this drawdown remained part of the normal business fluctuations. I can assure you that the necessary adjustments have been made, and such a drawdown should no longer occur in the future.

2025.08.04 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 11:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 10:47
Share of trading days is too low
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 23:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 23:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 23:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Trader Pro
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
3.1K
USD
13
54%
182
81%
80%
4.17
6.79
USD
42%
1:500
Kopyala

