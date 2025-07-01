- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuo-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Strateji Açıklaması – Gold Trader Pro
Rame Al Qasir tarafından geliştirildi
Gold Trader Pro, derin emir akışı analizine dayanan yüksek derecede uzmanlaşmış bir strateji kullanır – özellikle footprint grafiklerine ve büyük piyasa katılımcılarının absorpsiyon davranışına odaklanır.
Anahtar nokta, büyük hacimlerin sessizce “absorbe edildiği” alanları tespit etmektir – bu, profesyonel faaliyetlerin açık bir işaretidir. Bu absorpsiyon bölgeleri, fiyatlarda görünmeden önce yaklaşan trend dönüşlerini veya güçlü devamları gösterir. Strateji, bu erken sinyalleri kullanarak genellikle diğerlerinin tereddüt ettiği veya çıktıktan sonra gerçekleşen hassas girişler oluşturur.
Stratejinin merkezinde, CVD (Kümülatif Hacim Delta) ile fiyat arasındaki korelasyon bulunur. CVD ile fiyat arasındaki uyumsuzluklar, alım veya satım baskısının sürdürülebilir olup olmadığını veya gizli absorpsiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterir. Bu uyumsuzluklar, potansiyel dönüş noktalarını veya trend takip durumlarını erken tespit etmeye yardımcı olur.
Footprint grafikler, hacmin nerede hakim olduğunu, piyasayı kimin kontrol ettiğini ve momentumun ne zaman güçlendiğini veya zayıfladığını gösterir. Kurulum, manuel piyasa yapısı analizleri ve verimliliği artırmak için algoritmik destek ile tamamlanır.
Risk yönetimi konservatif ve dinamik olarak ayarlanmıştır – odak noktası sermayenin korunması ve kontrollü büyümedir. Gereksiz düşüşlerden kaçınmak için sadece yüksek kaliteli kurulumlar işlem görür.
Bu strateji özellikle altın piyasası için tasarlanmıştır ve birçok klasik stratejinin başarısız olduğu volatil piyasa dönemlerinde, emir akışı ve hacmin gerçek fiyat hareketini ortaya koyduğu durumlarda özellikle başarılıdır.
Update zum Drawdown von 42% Der bisherige Drawdown von 42% entstand durch falsche Konfigurationen des von mir eingesetzten Roboters. Dank meines manuellen Eingreifens und der niedrigen Lotsize konnte dieser Drawdown jedoch als Teil des Geschäftsverlaufs kompensiert werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, sodass ein derartiger Drawdown in Zukunft nicht mehr zu erwarten ist. Update on the 42% Drawdown The previous 42% drawdown was caused by incorrect configurations of the robot I use. Thanks to my manual oversight and the low lot size, this drawdown remained part of the normal business fluctuations. I can assure you that the necessary adjustments have been made, and such a drawdown should no longer occur in the future.
