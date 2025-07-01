Turkish (Türkçe)

Strateji Açıklaması – Gold Trader Pro

Rame Al Qasir tarafından geliştirildi

Gold Trader Pro, derin emir akışı analizine dayanan yüksek derecede uzmanlaşmış bir strateji kullanır – özellikle footprint grafiklerine ve büyük piyasa katılımcılarının absorpsiyon davranışına odaklanır.

Anahtar nokta, büyük hacimlerin sessizce “absorbe edildiği” alanları tespit etmektir – bu, profesyonel faaliyetlerin açık bir işaretidir. Bu absorpsiyon bölgeleri, fiyatlarda görünmeden önce yaklaşan trend dönüşlerini veya güçlü devamları gösterir. Strateji, bu erken sinyalleri kullanarak genellikle diğerlerinin tereddüt ettiği veya çıktıktan sonra gerçekleşen hassas girişler oluşturur.

Stratejinin merkezinde, CVD (Kümülatif Hacim Delta) ile fiyat arasındaki korelasyon bulunur. CVD ile fiyat arasındaki uyumsuzluklar, alım veya satım baskısının sürdürülebilir olup olmadığını veya gizli absorpsiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterir. Bu uyumsuzluklar, potansiyel dönüş noktalarını veya trend takip durumlarını erken tespit etmeye yardımcı olur.

Footprint grafikler, hacmin nerede hakim olduğunu, piyasayı kimin kontrol ettiğini ve momentumun ne zaman güçlendiğini veya zayıfladığını gösterir. Kurulum, manuel piyasa yapısı analizleri ve verimliliği artırmak için algoritmik destek ile tamamlanır.

Risk yönetimi konservatif ve dinamik olarak ayarlanmıştır – odak noktası sermayenin korunması ve kontrollü büyümedir. Gereksiz düşüşlerden kaçınmak için sadece yüksek kaliteli kurulumlar işlem görür.

Bu strateji özellikle altın piyasası için tasarlanmıştır ve birçok klasik stratejinin başarısız olduğu volatil piyasa dönemlerinde, emir akışı ve hacmin gerçek fiyat hareketini ortaya koyduğu durumlarda özellikle başarılıdır.