Sinyaller / MetaTrader 4 / MM COM
Thester Terry Carrirolo

MM COM

Thester Terry Carrirolo
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 182%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
618
Kârla kapanan işlemler:
395 (63.91%)
Zararla kapanan işlemler:
223 (36.08%)
En iyi işlem:
1 263.96 EUR
En kötü işlem:
-1 159.75 EUR
Brüt kâr:
20 048.16 EUR (1 942 566 pips)
Brüt zarar:
-17 970.86 EUR (1 133 655 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (108.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 827.94 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
44.71%
Maks. mevduat yükü:
78.95%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
253 (40.94%)
Satış işlemleri:
365 (59.06%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
3.36 EUR
Ortalama kâr:
50.75 EUR
Ortalama zarar:
-80.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-493.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 103.44 EUR (5)
Aylık büyüme:
69.97%
Yıllık tahmin:
849.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2 495.55 EUR (55.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.94% (2 495.55 EUR)
Varlığa göre:
77.62% (2 421.53 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 555
BTCUSD 28
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 5
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 4
EURJPY+ 3
EURUSD+ 3
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 3
ETHUSD 1
USDJPY+ 1
NZDUSD+ 1
AUDCAD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 2.2K
BTCUSD 151
GBPUSD+ -1
AUDUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
EURJPY+ 0
EURUSD+ 1
USDCHF+ 1
NZDCAD+ 1
ETHUSD -4
USDJPY+ 0
NZDUSD+ 3
AUDCAD+ 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -370K
BTCUSD 1.2M
GBPUSD+ -66
AUDUSD+ 96
USDCAD+ 153
AUDNZD+ 310
EURJPY+ 0
EURUSD+ 138
USDCHF+ 128
NZDCAD+ 108
ETHUSD -2K
USDJPY+ 45
NZDUSD+ 108
AUDCAD+ 107
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 263.96 EUR
En kötü işlem: -1 160 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +108.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -493.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 17:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 06:46
Share of trading days is too low
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 05:39
Share of trading days is too low
