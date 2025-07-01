SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LONG HAUL
Andranik Petrosian

LONG HAUL

Andranik Petrosian
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 919%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
313 (84.59%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (15.41%)
En iyi işlem:
217.24 USD
En kötü işlem:
-565.59 USD
Brüt kâr:
2 074.84 USD (62 692 pips)
Brüt zarar:
-1 827.63 USD (10 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (152.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
538.72 USD (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
103.15%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
242
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
309 (83.51%)
Satış işlemleri:
61 (16.49%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
6.63 USD
Ortalama zarar:
-32.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-356.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.95 USD (5)
Aylık büyüme:
1 201.62%
Yıllık tahmin:
14 579.72%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.40 USD
Maksimum:
1 115.77 USD (60.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.21% (1 115.77 USD)
Varlığa göre:
70.89% (382.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 300
AUDCAD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -184
AUDCAD 432
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 49K
AUDCAD 3.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.24 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +152.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -356.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
Exness-Real9
3.00 × 2
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.08 20:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.88% of days out of the 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.09.05 21:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 17:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
