- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
313 (84.59%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (15.41%)
En iyi işlem:
217.24 USD
En kötü işlem:
-565.59 USD
Brüt kâr:
2 074.84 USD (62 692 pips)
Brüt zarar:
-1 827.63 USD (10 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (152.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
538.72 USD (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
103.15%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
242
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
309 (83.51%)
Satış işlemleri:
61 (16.49%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
6.63 USD
Ortalama zarar:
-32.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-356.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-615.95 USD (5)
Aylık büyüme:
1 201.62%
Yıllık tahmin:
14 579.72%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.40 USD
Maksimum:
1 115.77 USD (60.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.21% (1 115.77 USD)
Varlığa göre:
70.89% (382.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|300
|AUDCAD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-184
|AUDCAD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|49K
|AUDCAD
|3.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +217.24 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +152.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -356.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
