Pun Kiu Liu

JimmyJimmy202506

Pun Kiu Liu
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -33%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
981
Kârla kapanan işlemler:
626 (63.81%)
Zararla kapanan işlemler:
355 (36.19%)
En iyi işlem:
474.25 USD
En kötü işlem:
-784.17 USD
Brüt kâr:
21 174.58 USD (18 258 741 pips)
Brüt zarar:
-22 168.97 USD (20 741 851 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (406.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 178.88 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
92.35%
Maks. mevduat yükü:
42.94%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
491 (50.05%)
Satış işlemleri:
490 (49.95%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-1.01 USD
Ortalama kâr:
33.83 USD
Ortalama zarar:
-62.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-93.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 963.09 USD (7)
Aylık büyüme:
-56.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 077.09 USD
Maksimum:
5 582.22 USD (85.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.20% (5 582.22 USD)
Varlığa göre:
73.22% (1 677.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 748
EURUSD+ 159
HK50ft.r 29
XAUUSD+ 26
NAS100ft.r 11
DJ30.r 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -1.6K
EURUSD+ 742
HK50ft.r 32
XAUUSD+ -97
NAS100ft.r 7
DJ30.r -45
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2.6M
EURUSD+ 4.1K
HK50ft.r 105K
XAUUSD+ -3.6K
NAS100ft.r 8.4K
DJ30.r -30K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +474.25 USD
En kötü işlem: -784 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +406.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 11
1.46 × 101
VantageInternational-Live 22
9.47 × 49
VantageInternational-Live 3
10.26 × 125
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 23:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 02:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.