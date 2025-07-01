- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 550
Kârla kapanan işlemler:
1 804 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
746 (29.25%)
En iyi işlem:
486.95 USD
En kötü işlem:
-74.34 USD
Brüt kâr:
8 625.85 USD (254 204 pips)
Brüt zarar:
-3 527.71 USD (198 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (23.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.11 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
12.84
Alış işlemleri:
1 190 (46.67%)
Satış işlemleri:
1 360 (53.33%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-4.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-149.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.93 USD (8)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
24.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
396.93 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (356.43 USD)
Varlığa göre:
3.64% (2 276.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|135
|USDJPY
|128
|GBPCAD
|127
|EURAUD
|125
|GBPNZD
|125
|EURJPY
|125
|GBPUSD
|125
|CHFJPY
|123
|EURUSD
|122
|EURNZD
|122
|AUDJPY
|116
|GBPJPY
|109
|EURCAD
|95
|NZDJPY
|95
|USDCAD
|95
|USDCHF
|94
|GBPCHF
|92
|CADJPY
|92
|AUDUSD
|89
|AUDCAD
|83
|NZDUSD
|78
|AUDCHF
|63
|AUDNZD
|63
|EURGBP
|60
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|8
|CADCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|237
|USDJPY
|256
|GBPCAD
|277
|EURAUD
|151
|GBPNZD
|138
|EURJPY
|239
|GBPUSD
|541
|CHFJPY
|345
|EURUSD
|191
|EURNZD
|139
|AUDJPY
|149
|GBPJPY
|97
|EURCAD
|108
|NZDJPY
|121
|USDCAD
|401
|USDCHF
|370
|GBPCHF
|210
|CADJPY
|108
|AUDUSD
|176
|AUDCAD
|167
|NZDUSD
|172
|AUDCHF
|122
|AUDNZD
|75
|EURGBP
|142
|EURCHF
|116
|NZDCAD
|36
|CADCHF
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|1.6K
|USDJPY
|-265
|GBPCAD
|-1.3K
|EURAUD
|3.7K
|GBPNZD
|4.1K
|EURJPY
|85
|GBPUSD
|-6.1K
|CHFJPY
|-1.4K
|EURUSD
|7.2K
|EURNZD
|2.5K
|AUDJPY
|5.3K
|GBPJPY
|8K
|EURCAD
|4.8K
|NZDJPY
|3.5K
|USDCAD
|-3.2K
|USDCHF
|-414
|GBPCHF
|4.4K
|CADJPY
|4K
|AUDUSD
|5.7K
|AUDCAD
|-1.2K
|NZDUSD
|3K
|AUDCHF
|4.1K
|AUDNZD
|2.5K
|EURGBP
|3.2K
|EURCHF
|3.1K
|NZDCAD
|-1.1K
|CADCHF
|517
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +486.95 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
63K
USD
USD
13
100%
2 550
70%
100%
2.44
2.00
USD
USD
4%
1:200