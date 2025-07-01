SinyallerBölümler
Christopher Tanpuyani

Exness ST FOREX

Christopher Tanpuyani
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 550
Kârla kapanan işlemler:
1 804 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
746 (29.25%)
En iyi işlem:
486.95 USD
En kötü işlem:
-74.34 USD
Brüt kâr:
8 625.85 USD (254 204 pips)
Brüt zarar:
-3 527.71 USD (198 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (23.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
811.11 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
12.84
Alış işlemleri:
1 190 (46.67%)
Satış işlemleri:
1 360 (53.33%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-4.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-149.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-396.93 USD (8)
Aylık büyüme:
1.92%
Yıllık tahmin:
24.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
396.93 USD (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (356.43 USD)
Varlığa göre:
3.64% (2 276.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 135
USDJPY 128
GBPCAD 127
EURAUD 125
GBPNZD 125
EURJPY 125
GBPUSD 125
CHFJPY 123
EURUSD 122
EURNZD 122
AUDJPY 116
GBPJPY 109
EURCAD 95
NZDJPY 95
USDCAD 95
USDCHF 94
GBPCHF 92
CADJPY 92
AUDUSD 89
AUDCAD 83
NZDUSD 78
AUDCHF 63
AUDNZD 63
EURGBP 60
EURCHF 54
NZDCAD 8
CADCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 237
USDJPY 256
GBPCAD 277
EURAUD 151
GBPNZD 138
EURJPY 239
GBPUSD 541
CHFJPY 345
EURUSD 191
EURNZD 139
AUDJPY 149
GBPJPY 97
EURCAD 108
NZDJPY 121
USDCAD 401
USDCHF 370
GBPCHF 210
CADJPY 108
AUDUSD 176
AUDCAD 167
NZDUSD 172
AUDCHF 122
AUDNZD 75
EURGBP 142
EURCHF 116
NZDCAD 36
CADCHF 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 1.6K
USDJPY -265
GBPCAD -1.3K
EURAUD 3.7K
GBPNZD 4.1K
EURJPY 85
GBPUSD -6.1K
CHFJPY -1.4K
EURUSD 7.2K
EURNZD 2.5K
AUDJPY 5.3K
GBPJPY 8K
EURCAD 4.8K
NZDJPY 3.5K
USDCAD -3.2K
USDCHF -414
GBPCHF 4.4K
CADJPY 4K
AUDUSD 5.7K
AUDCAD -1.2K
NZDUSD 3K
AUDCHF 4.1K
AUDNZD 2.5K
EURGBP 3.2K
EURCHF 3.1K
NZDCAD -1.1K
CADCHF 517
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +486.95 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +23.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
545 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 10:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
